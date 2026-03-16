2 recetas de waffles que debes probar esta primavera: son sanos y rápidos de hacer

Los waffles no solo son un desayuno delicioso, sino que también pueden ser una opción práctica para cuando tenemos poco tiempo. Y en esta primavera, es una de esas recetas que pueden ser muy saludables cuando se sirven con toppings frutales que además saben deliciosas.

Receta para waffles fácil: así puedes hacerlos en menos de 30 minutos

Entre las principales ventajas de los waffles, está el hecho de que su preparación es bastante sencilla y hasta los más inexpertos en la cocina pueden hacerlo. Además, se necesitan ingredientes que se consiguen en la tiendita o el supermercado y que no son tan caros, por lo que no se requiere de una inversión considerable ni de tiempo ni de dinero para comer saludable.

Los waffles se pueden hacer con pocos ingredientes|Canva

Necesitas:



1 taza de harina.

1 huevo.

3/4 de leche de vaca.

1 cucharadita de mantequilla derretida.

1 cucharada de azúcar clásica.

1 pizca de polvo para hornear.

1 pizca de sal.

Un pedazo de mantequilla a temperatura ambiente.

Preparación de waffles:



En un bowl amplio, pon la harin, el polvo para hornear, la sal y el azúcar.

En un recipiente aparte, mezcla el huevo completo, la leche y la mantequilla derretida.

Fusiona ambas partes hasta que todos los ingredientes se integren y quede una consistencia espesa.

Prende la wafflera y unta la mantequilla ambiente por los dos lados, para que sea más fácil despegarlos.

Vierte una cucharada de la masa y espera el tiempo que marque el electrodoméstico o hasta que tenga un color "doradito".

Repite hasta terminar la mezcla y pon en un recipiente con tapa para que no se endurezcan.

De acuerdo con el sitio especializado en gastronomía Good Food, un tip infalible para que los waffles queden más esponjositos, consiste en separar la clara y batirla aparte para que esto les dé "volumen".

Los 2 toppings más saludables y sencillos para comer waffles

Al igual que como pasa con los hot cakes, muchas personas aman los waffles porque los sabores pueden personalizarse al gusto. Hay opciones para todo tipo, pero una alternativa que nunca decepciona son los toppings saludables para un desayuno completo y bien balanceado.

Entre las guarniciones frutales que le fascinan a chicos y grandes, está el de fruta fresca con un toque de miel. Solo hay que poner la de temporada en rodajas y vertir miel de abeja o maple, según se prefiera.

Los toppings frutales son una excelente opción para que los waffles sepan riquísimos|Canva

También están los waffles con frutos rojos y yogur natural, para una versión mucho más llenadora. Solo hay que ponerle una cucharada de yogur griego en lugar de la mermelada y complementar con un mix de fresas, zarzamoras y berries, dependiendo de la temporada.