Muere querido periodista y su partida deja fuerte consternación en el gremio informativo

Durante las últimas horas el periodismo se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte del reconocido periodista Carlos Batista Matos, quien destacó en el ámbito informativo y reconocido por su estilo directo y su compromiso con la verdad.

De acuerdo con primeros reportes, el comunicador y referente del mundo del entretenimiento en República Dominicana y quien era conocido como: “El hombre más caro de la televisión” falleció la tarde de este lunes 13 de abril 2026 a la edad de los 75 años.

¿De qué murió el presentador Carlos Batista Matos?

Los primeros detalles indican que el comunicador fue hallado sin vida dentro de su domicilio durante la tarde de este lunes 13 de abril, luego de que su hija acudiera al departamento en donde radicaba, al ver el cuerpo dio parte a las autoridades, por lo que hasta el momento se desconoce información de las causas del deceso.

Pese a esta triste noticia, tanto familiares como allegados, figuras del entretenimiento, fans y público que seguía su trabajo se han mostrado consternados y han comenzado a rendirle homenaje.

¿Quién fue Carlos Batista Matos, reconocido periodista de República Dominicana?

Carlos Batista Matos construyó una carrera sólida a lo largo de varios años, participando en distintos espacios informativos donde destacó por su análisis crítico y su enfoque en temas de interés social, además su estilo frontal le dio identidad y lo consolidó como una figura influyente capaz de generar conversación, debate y opinión pública.

Asimismo, ha sido descrito como un periodista apasionado, comprometido y dispuesto a informar y cuestionar el poder. De igual modo. Matos se adaptó a las nuevas audiencias al renovarse e influir en plataformas digitales sin perder su esencia.

La partida de Carlos Barista Matos deja un vacío en el panorama mediático, pero también un legado que seguirá presente en quienes creen en el periodismo libre, critico y cercano a la sociedad.