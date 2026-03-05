ÚLTIMA HORA: Muere Pedro Friedeberg; el artista mexicano que revolucionó el surrealismo con su obra

Este jueves 05 de marzo se dio a conocer la muerte del artista mexicano Pedro Friedeberg a la edad de 90 años, personalidad que revolucionó el arte moderno latino con su surrealismo, aportando una gran labor a través de las décadas, sobre todo en la corriente del surrealismo, identidad visual que ha impactado en nuestro país.

La triste noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde su familia compartió un comunicado que detallaba que el artista había fallecido esta mañana, dejando un gran legado dentro del arte mexicano y marcó un gran camino a nuevas generaciones de artistas.

¿De qué murió Pedro Friedeberg?

De momento la familia del artista no ha compartido mayores detalles sobre la causa de la muerte de Pedro Friedeberg, pues en su comunicado se han reservado los detalles de esta:

“La familia del Maestro Pedro Friedeberg informa con profundo pesar del sensible fallecimiento del Maestro esta mañana en San Miguel de Allende, a los 90 años.

Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz.

Su familia se siente profundamente agradecida de haber podido compartir con él todo este tiempo.

Su obra y su espíritu creativo dejan un legado inmenso.

Agradecemos las muestras de afecto y pedimos respeto y privacidad en este momento”.

¿Quién fue Pedro Friedeberg?

También conocido como "el último surrealista mexicano", Pedro Friedeberg fue un artista surrealista, demás de arquitecto, diseñador y artista plástico que marcó de gran manera el arte en nuestro país con un estilo único el cuál se ha visto reflejado en su obra, misma que ha trascendido en el colectivo mexicano por décadas.

Su obra dentro del arte mexicano trasciende a sus característicos trazos donde combinaba la geometría con los colores, sino que también a través del arte plástico logró entregar obras que destacaron dentro de sus contemporáneos en la década de los 60's, siendo un artista único en esta corriente.

Dentro de sus obras se encuentra una gran cantidad de cuadros, así como murales que han resignificado la identidad visual de México; siendo uno de los artistas más influyentes de nuestro país, aunque también ha destacado de gran manera en el arte plástico, siendo "La Silla Mano" una de sus obras más conocidas a nivel mundial.