El regional mexicano está de luto: Muere el cantante Ernesto Barajas

Lamentablemente se está confirmando la información y se reporta desde Jalisco que el líder del grupo Enigma Norteño murió en la localidad de Zapopan. Aunque no hay fuentes oficiales que lo confirmen todavía, múltiples medios y periodistas están indicando que Ernesto Barajas falleció a los 38 años. ¿Qué se sabe hasta el momento?

¿Qué le pasó a Ernesto Barajas?

Los primeros reportes de la noticia indican que el atentado ocurrió en las calles de la Colonia Arenales, donde fue alcanzado por impactos de bala producidos por sujetos que lo interceptaron en el lugar del crimen. Esta información confirmó que otro hombre que le acompañaba también falleció y una mujer también resultó herida por los disparos emitidos por los criminales en el estado de Jalisco.

Parte de los informes que se dan - dado que es una marabunta de datos - indican que se trató de un ajuste de cuentas contra el nacido en Culiacán y que todo esto sucedió en una pensión de autos donde él y sus acompañantes se encontraban.

¿Quién es Ernesto Barajas y por qué es una situación irremediable para Enigma Norteño?

El músico sinaloense era el líder de este conjunto musical creado en 2004. Tocaba el bajo, componía y producía la música del grupo. Lamentablemente su pérdida se da justo en el momento que la banda vivía un momento muy dulce. Y así, la gente del medio ya está reaccionando ante la noticia fatídica que sacudió a la escena musical regional en México.

¿Ernesto Barajas estaba amenazado de muerte?

No hay confirmación de dicha información, pero es parte de los rumores más fuertes respecto de su mudanza de Sinaloa a Jalisco. Y es que se indica que recibió amenazas contra su vida y por ello decidió mudarse para buscar la tranquilidad de su familia. Ahora, esos probables planes no fructificaron y los criminales acabaron con su vida este martes 19 de agosto. Y en próximas horas se irá clarificando la información alrededor del músico mexicano.

