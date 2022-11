Platanito denuncia amenazas de muerte tras hacer chiste sobre Debanhi.

Sergio Verduzco, comediante que saltara a la fama por su personaje de Platanito, se encuentra metido en tremendo lío luego de bromear con un lamentable hecho que conmocionó a todo México, el feminicidio de Debanhi Escobar Bazaldúa, joven cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al interior de una cisterna en un motel de Nuevo León.

Karen es la pareja de Alfredo y ella no quiere dejar de trabajar.

Ya sin maquillaje el comediante pidió disculpas a los padres de la joven, pero Mario Escobar, padre de Debanhi, aseguró que se mantendría firme en su postura y no aceptó las disculpas del controvertido personaje.

Platanito rompe en llanto

Durante su más reciente show en Canadá, Platanito no pudo contener el llanto y aseguró que podría ir a prisión por el chiste que hizo: “Como se habrán dado cuenta que estoy pasando una situación muy cabr… en las redes sociales, esta noche quiero dedicar este show en especial a una mujer que está conmigo día y noche, apoyándome y diciéndome ‘cabr… tú eres un buen hombre, tú no eres un cul… güey y se lo dedico este show a mi esposa que viene conmigo”, sentenció.

“El humor a veces es humor, yo lo único que trato es darle la vuelta a toda la pin… mier… que estamos viviendo en el mundo, yo no me burlo de la muerte de nadie. Ustedes cada uno de los que están aquí no tienen ni tantita idea de lo que siento en mi corazón de que me vengan a apoyar. Porque soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es el pin… gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables”, añadió.

Te puede interesar: Platanito llora en pleno show tras críticas por chiste de Debanhi Escobar.

¿Platanito recibió amenazas de muerte? Platanito evidenció en su cuenta de Instagram a un hombre que lo amenazó de muerte, éste dijo esperarlo con los brazos abiertos, pero afilando un par de cuchillos; sin embargo, la publicación fue eliminada.

A través de la publicación, Sergio Verduzco dijo haber enfrentado las consecuencias de su chiste sobre Debanhi, el cual reconoció que fue sensible, pero que jamás cometió ningún delito. Ante esto, Platanito pidió apoyo a las autoridades ya que teme por su seguridad.

Crédito: Captura Instagram de platanitoshow

“Dejo en manos de nuestras autoridades el siguiente video anticipando un delito grave en mi contra, un video que me envían amenazándome de muerte desde Tijuana, México”, escribió Platanito.