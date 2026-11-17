Las redes sociales se encuentran consternadas luego de que se diera a conocer la muerte de la famosa influencer de nacionalidad brasileña Ana Lívia, quién tenía tan solo 25 años de edad. La causa de su muerte fue un accidente trágico. La noticia ha consternado a todo el medio digital así como a sus más de 72 mil seguidores, comunidad con la que contaba en su cuenta de instagram.

Ana Lívia: ¿De qué murió la famosa influencer brasileña de 25 años de edad?

La destacada influencer tuvo un accidente en el camino de la carretera BR-020, esto muy cerca del límite del municipio de Maranguape con el municipio de Caridade en Brasil. De acuerdo con la información que se ha reportado, Ana manejaba su camioneta de lujo y se dirigía hacia Canindé. Sin embargo, su unidad tuvo un problema que ocasionó que saliera de la carretera. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, cuando el cuerpo de emergencias llegó al lugar del accidente, la joven aún se encontraba con signos vitales por lo que fue trasladada de forma urgente a un hospital, sin embargo perdió la vida debido a los fuertes golpes que sufrió. Hasta el momento las autoridades se encuentran investigando si la camioneta en la que sufrió el accidente tenía, o no, alguna falla además de que también se analiza si las condiciones climáticas infirieron en los hechos. “Las circunstancias en las que la conductora salió despedida del vehículo, incluyendo si llevaba puesto el cinturón de seguridad, aún se están evaluando”, fue parte de lo que La Policía Federal de Carreteras (PRF) dió a conocer.

¿Quién era Ana Lívia y por qué llevaba una sobre vida?

Ana Lívia fue una destacada influencer brasileña de 25 años de edad. Era creadora de contenido enfocado en temas de estilo de vida ya que compartía viajes, su cuidado de la piel, diversos eventos a los que asistía además de que también era estudiante de medicina, algo que compartía con sus más de 70 mil seguidores en su cuenta de instagram. Su última publicación fue el pasado 11 de noviembre, la cuál consistía en fotos con caballos de fondo.