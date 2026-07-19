Muere famosa boxeadora a los 26 años tras un TERRIBLE accidente en Texas

El mundo deportivo se viste de luto tras confirmarse la muerte de la boxeadora Hannah Rapp, una joven promesa que apenas comenzaba a despegar, sin embargo, una tragedia terminó con su vida. Rapp de origen estadounidense falleció tras un violento accidente ocurrido en el condado de Brazos, Texas, apenas unas semanas después de disputar el campeonato mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante estas palabras se ha generado una ola de mensajes de despedida por parte de colegas, familiares y figuras del boxeo.

Charles Medina, 31, of Navasota, Texas facing manslaughter WRIST-SLAP. Police say it was the intentional murder of Hannah Rapp and attempted murder of her boyfriend while they rode their bicycles.



Medina allegedly drove in front of them, stopped, and hit the gas in reverse. pic.twitter.com/OcDTAhkIwA — National Conservative (@NatCon2022) July 19, 2026

¿De qué murió Hannah Rapp?

De acuerdo con información compartida, Hannah Rapp murió luego de ser atropellada por un automóvil mientras entrenaba en bicicleta la mañana del sábado 18 de julio en una carretera del condado de Brazos, Texas, Estados Unidos. De acuerdo con información oficial de la Oficina del Sheriff del condado, la deportista fue trasladada de emergencia a un hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento a causa de las heridas que sufrió.

Asimismo, se informó que el conductor responsable fue identificado como Charles Medina de 31 años, el cual fue arrestado en su momento, por lo cual ya enfrenta un cargo de homicidio involuntario. Según la información preliminar , el conductor rebasó a dos ciclistas, se detuvo y posteriormente dio marcha atrás, impactando contra Rapp.

Finalmente, tras conocerse la noticia Mauricio Sulaimán, presidente del CMB así como la promotora de Most Valuable Promotions (MVP) expresaron sus condolencias y recordaron a la pugilista como una joven talentosa y muy querida.

¿Quién era Hannah Rapp?

La joven deportista Hannah Rapp, fue una boxeadora profesional estadounidense de 26 años, originaria de Yorktown, Indiana, quien antes de dedicarse profesionalmente a este deporte destacó en atletismo en la Universidad Purdue y posteriormente se trasladó a Texas donde trabajó como inspectora de seguridad contra incendios en la Universidad de Texas A&M.

Una vez que se enfocó en el boxeo logró acumular un record de ocho victorias, una derrota y un empate, también conquistó el título pluma de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF) y en junio de 2026 disputó el campeonato mundial de peso pluma del CMB frente a Tiara Brown, combate que perdió por decisión unánime.