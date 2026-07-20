¡Últimas 4 revelaciones de Survivor México La Reliquia en Llamas hoy en el GRAN ESTRENO!

Survivor México La Reliquia en Llamas contará con 16 sobrevivientes dispuestos a todo con tal de mostrar su fuerza y capacidad de adaptación : los pasados 11 y 12 de julio del 2026 se revelaron de manera oficial los nombres de 12 de ellos... ¿pero qué pasó con los cuatro restantes? ¡Te tenemos excelentes noticias: en tan sólo cuestión de horas podrás conocerlos y te aseguramos que será increíble!

¿Qué se sabe de las últimas cuatro revelaciones de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Los fans del reality más extremo de TV Azteca se desquiciaron cuando se revelaron a los primeros cuatro sobrevivientes que aceptaron p onerse a prueba para ganar el gran premio final de dos millones de pesos ; al día siguiente, se dieron a conocer ocho nombres más.

Celebridades como Rey Grupero y Bobby Larios forman parte de la lista de confirmados, detalle que de inmediato desató el chismecito en redes sociales sobre qué sobreviviente les agrada más para coronarse como campeón.

¡Pero no tan rápido! En el GRAN ESTRENO de Survivor México La Reliquia en Llamas que tendrá lugar en unas cuantas horas también tendrán lugar las últimas cuatro revelaciones del reality que seguramente se convertirán en un auténtico bombazo viral... ¿qué misterios guarda "Warrior" para esta temporada 2026?

Mientras los fans arman sus listas de favoritos tanto para competir como para ganar, La Reliquia en Llamas de la temporada 2026 de Survivor México ya está totalmente lista para revelar sus poderes a aquellos sobrevivientes que sean signos de ellos... ¡los retos, el hambre, los circuitos y la sobrevivencia formarán parte de tu día a día a partir de hoy!

¿Quiénes son los sobrevivientes que han sido confirmados hasta hoy para Survivor México La Reliquia en Llamas?

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo.

La lista COMPLETA OFICIAL de los sobrevivientes revelados hasta ahora es la siguiente:

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Azalia “La Negra”

Bobby Larios

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas?

¡No te pierdas el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas! Podrás verlo totalmente GRATIS a través de la señal de Azteca UNO el próximo lunes 20 de julio del 2026 a las 06:30 de la tarde en punto.

Otra opción para disfrutar del reality desde donde quiera que estés es en la app de Azteca UNO o bien en el siguiente link con la transmisión disponible sin costo , lo único que necesitas es una conexión estable a Internet y muchas ganas de seguir a los sobrevivientes en su día a día.

¡Confirmado! El estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas también estará disponible en streaming a través de Disney+, plataforma en la que podrás ver los primeros retos de "Warrior" con la máxima calidad desde cualquier lugar... ¡como ves, opciones sobran para disfrutar de este reality extremo!

