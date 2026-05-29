Muere querida influencer a los 30 años y su última publicación de redes despierta sospechas

El ámbito de las redes sociales en Nigeria se encuentra de luto y en intriga por la muerte de Monica Oma Owunaka, una influencer de 30 años que era comúnmente conocida como Monique Pearls. Sus fans han exigido respuestas porque no se saben las causas del repentino fallecimiento.

Fue a través de un comunicado compartido el 28 de mayo en redes sociales que la familia de Monique dio aviso sobre el deceso. "Era una hermosa alma cuyo amor, amabilidad, fortaleza y presencia tocó tantas vidas", dice la publicación. "Ella trajo calidez, alegría y luz a todos a su alrededor".

Hasta el momento no se han informado las causas, pero incluso el comunicado reconoce lo súbito de las circunstancias. "Las palabras no alcanzan para expresar la profundidad de esta pérdida o el dolor de decir adiós tan repentinamente".

Monique Pearls no había dado signos en sus redes sociales de tener alguna condición médica o enfermedad. Su última publicación está despertando sospechas entre sus seguidores porque decía: "no me siento bien, mi mamá nos va a dejar". Se refería a que su madre, quien viajó para visitarla, ya se iba de regreso; sin embargo, este post es percibido por algunas personas como preocupante porque podría revelar que la influencer tenía problemas emocionales.

Quién era Monique Pearls

Originaria del estado de Cross River y residente en la ciudad de Abuya, Nigeria, Monique Pearls se dedicaba a crear contenido en redes sociales sobre estilo de vida y familia; este último aspecto era muy importante en su trabajo. Estaba casada con un cantante de nombre Parkito y tenía un hijo de un año.

A través de su propio perfil, Parkito ha expresado el luto que está atravesando por la muerte de su esposa. "No te merecías esto. Fuiste todo lo que pude haber deseado en una mujer. Tú me dabas paz, me dabas estabilidad, me aterrizabas en maneras que pensé que nadie podría".