Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para hacer cojines de crochet para niños
Si quieres personalizar la recámara de tus hijos, pero no tienes tanto presupuesto, estos diseños de manualidades con crochet de Peppa Pig se ven muy bonitos.
La decoración para habitaciones infantiles es fundamental para que los niños sientan que están en un lugar acogedor y seguro. Así que una de las mejores formas de personalizar estos espacios sin gastar tanto, es con manualidades de caricaturas infantiles, como los cojines de crochet inspirados en Peppa Pig que quedan hermosos y son muy fáciles de hacer.
Crochet de Peppa Pig: las manualidades más bonitas para hacer cojines
- Redondo inspirado en la cara de Peppa Pig. Si no eres experto en bordado, pero quieres darle un regalo especial a tus hijos, puedes hacer una almohada circular tejida que simule el rostro de Peppa Pig. Solo tienes que darle una forma curveada en color rosa, añadiendo detalles en color negro para simular la sonrisa y los ojitos.
- Cojín de George Pig. Para ir armando la colección de peluches artesanales de Peppa Pig, puedes crear un cojín mediano con la silueta de George, su curioso hermano. Se necesita hilo rosa, azul y negro, añadiendo retazos de fieltro para las orejitas. Para guiarte, las imágenes descargables de internet son una buena referencia.
- Almohada de Peppa Pig con patines. Los capítulos de Peppa Pig donde pone a prueba su habilidad usando patines son muy divertidos y por eso a los niños les encantan. Así que si tus hijos repiten una y otra vez estas historias, hazles un cojín de crochet con la imagen de Peppa patinando. Aquí no hay límites y puedes agregar tantos colores como te los imagines.
- Cojín cuadrado con toda la familia de Peppa Pig. Otra de las ideas más encantadoras para hacer manualidades de Peppa Pig en casa, es hacer una almohada cuadrada que traiga a los 4 integrantes de la simpática familia animada. Empieza cortando una especie de cubo sobre tela beige y dividir el espacio en cuatro. En cada una de las casillas hay que bordar con crochet el rostro de Peppa, George, Daddy y Mummy. Y para que se vea colorido, agrega algunos puntos pachoncitos en color azul y verde que simulen un paisaje en el parque.