El pasado jueves 28 de mayo se dió a conocer la lamentable noticia de que el comediante colombiano William Hernando Jerez había fallecido. Esta noticia ha generado conmoción y mucha tristeza para quiénes fueron fieles seguidores de la carrera del querido humorista.

¿De qué falleció William Hernando Jerez?

Hasta el momento se desconoce la causa exacta que originó esto ya que no hay información sobre el caso, sin embargo el comediante fue despedido con un desgarrador y conmovedor mensaje por parte de La Alcaldía de Málaga “Hoy Málaga despide a un artista que convirtió el silencio en emoción y las calles en escenario” fueron algunas de las palabras de la Alcaldía en una publicación a través de redes sociales. Por su parte, también hicieron referencia al gran talento, humildad y pasión que el comediante mostró al momento de ejercer su oficio, mismo con el que dió mucha felicidad a las personas. “Paz en su memoria y fortaleza para sus familiares y seres queridos” fueron las palabras con las que terminó la publicación.

¿Quién era William Hernando Jerez?

William Hernando Jerez fue un reconocido comediante, también conocido como “Mimo Garo”, destacó profundamente por los shows que ofreció en la alcaldía Málaga en Santander, Colombia en los cuales combinaba la pantomima y el clown. Uno de los datos más interesantes de su carrera es que el humorista antes de dedicarse a la comedia estudió 6 semestres en la carrera de Derecho, sin embrago, encontró su verdadera pasión en el entretenimiento a las personas ya que buscaba llenarlos de risas.

Por otro lado, el reconocido comediante tomó la desición de especializarse y tomarse su profesión muy en serio ya que estudió técnicas de expresión corporal y lenguaje gestual para poder comunicar sin la necesidad de emitir una sola palabra. Se le considera uno de los grandes referentes del paisaje urbano de la Alcaldía de Málaga debido a que su labor y trabajo en las calles visibilizó la búsqueda de la descentralización del arte y la importancia de la comedia en la industria de las artes.