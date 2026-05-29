Cómo maquillar los ojos con delineador si tienes más de 30

El delineador es uno de los elementos infaltables a la hora de maquillar los ojos por lo que podemos encontrar de diversos materiales y colores. Si ya pasaste los 30 puedes usar esta técnica infalible.

Ten en cuenta que el maquillaje de ojos cambia con el tiempo porque la piel del párpado pierde firmeza. A partir de los 30 años, la clave es levantar la mirada y evitar endurecer las facciones.

¿Cómo se deben maquillar los ojos con delineador?

Aquí te dejamos una guía rápida para lograr un delineado favorecedor, fresco y moderno.

Prepara el párpado

Limpia y unifica: Aplica una prebase de sombras (primer) o un toque de corrector ligero.

Sella: Usa una capa fina de polvo translúcido para evitar que el delineador se corra con los pliegues.

Elige las texturas y colores correctos

Fórmulas: Opta por lápices de gel difuminables o delineadores líquidos de punta plumón flexible.

Colores: Cambia el negro intenso por tonos más suaves como marrón chocolate, gris grafito o azul marino.

Acabado: Prefiere productos mate; los satinados o con brillo pueden acentuar las líneas de expresión.

Estos estilos son muy acertados.|Canva

Técnicas de aplicación recomendadas

Delineado invisible (Tightlining): Rellena los huecos entre las pestañas superiores aplicando un lápiz cremoso a prueba de agua en la línea de agua interna superior. Esto da densidad a las pestañas sin restar espacio al párpado móvil.

Trazo difuminado: Delinea cerca de las pestañas y, antes de que seque, difumina el borde superior con una brocha pequeña tipo bala. El efecto ahumado disimula la falta de firmeza de la piel.

El "Foxy Eye" sutil: En lugar de un cat-eye largo y grueso, dibuja una línea muy fina que comience a la mitad del ojo hacia afuera. Eleva el trazo final ligeramente apuntando hacia la sien, siempre con el ojo abierto y mirando al frente.

Lo que debes evitar