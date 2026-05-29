Cómo rejuvenecer el rostro después de los 50 con estos 3 tipos de maquillaje coreano

Muchas mujeres después de los 50 años dejan de usar maquillaje, pensando que tal vez su piel ya no es apta para los productos de belleza; sin embargo, los maquillajes con la técnica coreana se han vuelto un referente para todas las mujeres del mundo que quieren verse mucho más jóvenes.

Así que si quieres que tu rostro luzca se vea rejuvenecido, sigue leyendo para conocer todo sobre estos maquillajes que han revolucionado el mundo de la belleza.

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Maquillaje coreano para verte 10 años más joven

Natural, para recrear este maquillaje coreano es demasiado sencillo y es que el toque se encuentra en la preparación de la piel, aplica suero, crema hidratante y puedes sustituir la base por un serum o bloqueador con color.

Para las cejas: trata de hacerlas con la técnica pelo a pelo o solo rellenar los puntos específicos donde les falte rellenar. Utiliza sombra o pomada para cejas, de preferencia un tono café.

Pestañas: Para este paso debes optar por una máscara de pestañas que sea aprueba de agua y dale dos capas para hacer más volumen.

Labios: En cuanto a los labios llévalos en tono nude y aplica un gloss para que todo el maquillaje se vea jugoso y radiante.

Tierno: Si quieres lucir un rostro con 10 años menos y disimular las líneas de expresión, puedes hacer este tipo de maquillaje para el día a día, ya que es muy sencillo.

Preparación de la piel: Asegúrate de tener la piel limpia y aplica tu rutina de hidratación, si tienes piel seca podrías poner un serum hidratante.

Ojos: Para los ojos debes de ser muy precisa, sin importar el tipo de párpado que tengas, crea un delineado diminutos, enchina tus pestañas y pasa dos capas de rímel para darles más longitud.

Rubor y labios: Esta técnica de maquillaje combina perfectamente los tonos del labial y del blush, utiliza un color durazno, para verte femenina y tierna a la vez. Recuerda poner un poco de gloss rosa para hacerlos ver sanos e hidratados.

Para un evento especial: Si tienes una fiesta o una cena romántica, pues optar por este tipo de maquillaje en tonos terracota que robará miradas y te hará lucir radiante y más joven.

Ojos: En esta técnica de maquillaje coreano, los ojos son los protagonistas, elige una sombra café medio y otra dorada y combínalas para hacer que tus ojos se vean más despiertos. Lleva un delineado muy suave y alarga un poco el ojo con el efecto cat eye.

Contorno: Este tipo de maquillaje maneja los contornos del rostro, aplica por debajo de los pómulos para hacer ver más fina tu cara y pon blush en dirección diagonal a la sien.

Labios: Crea un lip combo y combina el labial rosa con café, después aplica un poco de gloss para que tus labios luzcan más carnosos.