Muere influencer en reto viral: así fue el triste momento

Las redes sociales se tiñeron nuevamente de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ángel Montoya . El influencer colombiano, de 30 años de edad, protagonizó un reto viral y su cuerpo fue hallado tres días después del incidente.

Desde el 2025, los medios de comunicación se han hecho eco de tristes noticias relacionadas con creadores de contenido. La muerte de influencers, youtubers y tiktokers se han multiplicado y el 2026 parece no ser la excepción.

¿Cómo murió Ángel Montoya?

La triste noticia sobre la muerte de Ángel Montoya se confirmó el pasado martes 27 de enero. El creador de contenido protagonizó un reto viral que consistía en arrojarse al río Cauca desde un puente para vehículos.

La “hazaña” era filmada para ser compartida en las plataformas digitales y así sumar visualizaciones y seguidores. Sin embargo, Ángel Montoya no salió nunca del agua por lo que equipos de emergencia llegaron al lugar para intentar rescatarlo pero, finalmente, confirmaron su deceso.

¿Cuándo hallaron el cuerpo de Ángel Montoya?

A pesar de que la muerte de Ángel Montoya se confirmó ese mismo martes 27 de enero, su cuerpo pudo ser hallado recién tres días después del incidente. Las condiciones climáticas adversas y el gran caudal del río complicaron las tareas de búsqueda.

Sin embargo, el cuerpo del influencer fue hallado y así se terminó confirmando su muerte. Las redes sociales se convirtieron en el escenario en donde los mensajes de despedida hacia Ángel Montoya se multiplicaron y volvieron a instalar el debate sobre los límites en torno a los retos virales y las acciones en búsqueda de visualizaciones y seguidores en redes sociales.