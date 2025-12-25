Muere Jorge Lozano Soriano, importante figura de la televisión mexicana, a los 89 años

El mundo del espectáculo y el entretenimiento mexicano está de luto. La mañana de este 25 de diciembre, se confirmó el lamentable fallecimiento del reconocido productor y escritor argentino, Jorge Lozano Soriano. El suceso se dio a conocer a través de un breve comunicado, emitido vía Facebook, en el que se informó que Lozano perdió la vida a los 89 años de edad, alrededor de las 00:50 hrs. de esta Navidad.

“Con profundo pesar, lamentamos comunicarles que el Sr. Jorge Lozano Soriano falleció hoy”, se lee en el escrito, el cual está acompañado con una imagen del escritor. En este, también se informa que el velatorio se llevará a cabo en una importante funeraria al sur de la Ciudad de México. “A quienes puedan acompañarnos en su último adiós, les estaremos profundamente agradecidos”, finaliza el escrito.

Muere Jorge Lozano Soriano: quién era el reconocido escritor y productor argentino

Nacido el 29 de julio de 1936 en Santa Fe, Argentina, Jorge Lozano Soriano destaca como una de las figuras más influyentes en la televisión mexicana. Su carrera en la pantalla chica inició en su país natal, pero no fue hasta que decidió radicar en México, que su trabajo alcanzó un nuevo nivel.

Soriano se convirtió en todo un fenómeno en México gracias a su ojo para detectar, abordar y llevar a la televisión temas sensibles y de conflicto social, dando como resultado la creación formatos completamente innovadores, que marcaron toda una época. En este sentido, Lozano fue guionista y productor de un sinfín de telenovelas exitosas, cuya esencia eran los personajes complejos y, sobre todo, el melodrama.

A lo largo de su trayectoria, Lozano jugó un papel importante en la carrera de la última Diva del cine mexicano , Silvia Pinal, durante su transición a la pantalla chica. El aclamado productor también forjó una sólida amistad con otras importantes figuras en la industria, como María Félix y Angélica María, por mencionar algunas.

Descanse en paz, Jorge Lozano Soriano.