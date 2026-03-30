LUTO en la familia: Sylvia Pasquel y Rocío Banquells destrozadas por inesperada muerte: “Con mi alma y mi corazón deshechos, te despido”

Recientemente se dio a conocer que dentro de la familia de Sylvia Pasquel, Rocío Banquells y Mary Paz Banquells se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de su hermano, José Manuel Banquells, el pasado 28 de marzo de 2026.

La lamentable noticia del deceso de José Manuel de 64 años, fue dada a conocer por sus hermanas a través de redes sociales donde compartieron diversas fotografías y mensajes con dedicatoria hacia él.

¿De qué murió el hermano de Sylvia PAsquel y Rocío Banquells?

Aunque las artistas fueron abiertas al expresar su sentir por el deceso de su hermano, no hay una versión oficial que destaque los motivos de la muerte de José Manuel, sin embargo, mensajes de la familia dejan entrever que Banquells enfrentaba problemas de salud desde hace tiempo, destacando que “luchó como los grandes” durante este tiempo.

Como lo mencionamos anteriormente, las artistas se hicieron presente en sus cuentas oficiales para expresar su dolor ante tal pérdida, tanto Mary paz, como Sylvia Pasquel y Rocío Banquells indicaron que se encuentran destrozadas.

La hija de Dina de Marco, Mary Paz Banquells fue quien reveló el día de la muerte se su hermano y en una imagen que ha conmovido a seguidores, colgó un mensaje donde señaló que: “Tengo el corazón y el alma destrozados”, asimismo, dijo que su hermano se fue tranquilo y en paz junto a sus seres queridos

Gracias por todo el amor que me diste a mí y a mis hijos, gracias por todos los momentos vividos y disfrutados, gracias por siempre cuidarme, protegerme y estar a mi lado siempre, por todo lo que reímos y lloramos juntos, siempre estarás en mi corazón hermano querido, indicó Mary Paz.

Asimismo, Pasquel compartió una carrusel con fotografías de su hermano José y un mensaje donde reiteró que lo extrañaría: “Buen viaje hermanito querido. Te vamos a extrañar”.

Por último la intérprete de “Tu muñeca”, Rocío Banquells recordó a su hermano como un gran ser humano e indicó que en este viaje se reencontrará con sus padres y abuelos, quienes fueron totalmente amados.

Con mi alma y mi corazón deshechos, te despido hermano. Vuela a los brazos de PAPÁ DIOS, sé que él, te recibe con los brazos abiertos y con amor, porque siempre fuiste un gran ser humano. Vuela alto a los brazos de nuestros amados padres y abuelos

¿Quién era Jose Manuel Banquells, hermano de Sylvia Pasquel, Rocío Banquells y Mary Paz

Aunque estuvo rodeado de una familia con importantes estrellas dentro del espectáculo, José Manuel, hijo del reconocido actor y director Rafael Banquells y la actriz Dina de Marco, siempre se mantuvo alejado de los reflectores ya que no incursionó en este medio, además, vivía en Estados Unidos donde estuvo la mayor parte de su vida creando proyectos personales y profesionales.