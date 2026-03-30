ÚLTIMA HORA: Reportan desaparición de reconocida influencer en Sinaloa

La influencer y repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años, fue reportada como desaparecida el 29 de marzo de 2026 en Culiacán, Sinaloa. Se reveló que un grupo armado la interceptó y se la llevó por la fuerza a eso de las 6:00 p.m. en el Boulevard Rolando Arjona Amabilis. De inmediato, la Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba, el cual se activa cuando la integridad de la persona está bajo un alto riesgo. Se sabe que, por el momento, las autoridades y colectivos ya iniciaron su búsqueda.

Ya hay una ficha de búsqueda donde se detalla que ella vestía ropa negra y cuenta con tatuajes distintivos, incluyendo uno con el nombre “Tessio” en la nuca.

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¿Qué pasó con la influencer Carmiña Castro?

De acuerdo con lo que se ha revelado en los primeros reportes, Carmiña se encontraba con su esposo e hijo cuando fue interceptada por sujetos armados que viajaban en una camioneta Volkswagen Tiguan gris. Los testigos señalan que los agresores la obligaron a subir a su vehículo y huyeron del lugar. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

¿Quién es Carmiña Castro?

Carmiña era una influencer y repostera muy conocida en Culiacán gracias a su popular emprendimiento de repostería llamado “Rosa Dely”, donde ofrecía postres personalizados como pasteles, cupcakes y fresas con crema. Además de su negocio, ella compartía contenido en redes sociales. La gente que la seguía disfrutaba ver las recetas y detalles de su vida cotidiana.

La búsqueda y reacción en redes

En cuanto se dio a conocer que había desaparecido, colectivos como Sabuesos Guerreras y usuarios en redes sociales comenzaron a difundir el caso para dar rápidamente con su paradero. Además, la activación del Protocolo Alba indica que las autoridades consideran que su integridad está en peligro, por lo que su localización es urgente. La prioridad es clara: localizar a Carmiña Castro con vida.

