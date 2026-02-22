Muere famosa influencer tras someterse a una cirugía estética: tenía 27 años y dos hijas pequeñas

El mundo de las redes sociales está de luto. El pasado jueves, 19 de febrero, se reportó la lamentable muerte de Bianca Dias, una famosa influencer de 27 años. La mujer murió tras someterse a una cirugía estética en Brasil. A Bianca le sobreviven dos hijas pequeñas.

Muere la famosa influencer Bianca Dias tras cirugía estética: ¿Qué le pasó?

Hace unos días, Bianca Dias se sometió a una cirugía estética en Brasil. Todo parecía haber salido bien. Según reportan diversos medios locales, Bianca se puso en contacto con una de sus sobrinas para informarle que se estaba recuperando del procedimiento en Mauá. No obstante, a 18 días de la intervención, Bianca tuvo que ser trasladada de urgencias a un hospital aledaño. Desafortunadamente, la creadora de contenido perdió la vida en el camino.

Medios locales citan la causa de muerte como una embolia pulmonar, que hace referencia a una obstrucción en la arteria o vaso sanguíneo del pulmón. Entre las principales causas y factores de riesgo se encuentra la inmovilidad prolongada, temas hormonales y cirugías o lesiones. Hasta ahora, se desconoce la cirugía exacta a la que se sometió la reconocida influencer.

"Tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba viva", reveló una de las amigas de Bianca para un sitio de noticias local.

A Bianca Dias le sobreviven dos hijas pequeñas

Con más de 60 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Bianca destacaba por compartir momentos de su vida personal, desde su rutina del día a día hasta reflexiones e, incluso, algunos temas de maternidad. A la influencer le sobreviven dos hijas pequeñas: Beatrice y Lavinia.

Como era de esperarse, el caso ha causado conmoción entre los seguidores y amigos de la creadora de contenido, quienes no han dejado de publicar mensajes de amor y despedida. No obstante, también ha abierto un fuerte debate en redes sociales sobre la importancia de los cuidados postoperatorios y sus respectivos riesgos.

Descanse en paz, Bianca Dias.