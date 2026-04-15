5 diseños de uñas champagne ideales para un estilo elegante y refinado

Los diseños de uñas en color champagne son ideales para un estilo elegante y refinado porque combinan la neutralidad de los tonos nude con un acabado luminoso que aporta sofisticación sin excesos. Este color, a medio camino entre el beige y el dorado suave, refleja la luz de manera delicada. Esto ayuda a que las manos se vean más cuidadas y estilizadas.

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En 2026, la manicura de color champagne se consolida como una de las grandes tendencias gracias a su versatilidad. Puede adaptarse tanto a looks minimalistas como a diseños más elaborados, manteniendo siempre una estética pulida y atemporal que funciona en cualquier estación del año.

Diseños de uñas champagne elegantes: 5 ideas en tendencia para 2026

La nail artist internacional Betina Goldstein destaca que los tonos champagne funcionan como un neutro sofisticado, ideal para quienes buscan elegancia sin recurrir a colores intensos.



Champagne glossy: uñas completamente esmaltadas en este tono con acabado ultra brillante. Es la opción más clásica y sofisticada, ideal para un look limpio.

Champagne con efecto perlado: incorpora un brillo nacarado que aporta dimensión y un acabado más luminoso, perfecto para eventos o looks especiales.

Francesa champagne : una reinterpretación de la manicura francesa donde la punta se realiza en este tono sobre una base nude o lechosa. Elegante y moderna.



: una reinterpretación de la manicura francesa donde la punta se realiza en este tono sobre una base nude o lechosa. Elegante y moderna. Champagne con detalles dorados: pequeñas líneas, acentos metálicos o foil dorado que elevan el diseño sin perder delicadeza.

Champagne mate: una versión más suave y contemporánea con acabado aterciopelado que resalta la calidez del color.

¿Por qué las uñas color champagne son tendencia en manicura en 2026?

El auge de este tono responde a una tendencia más amplia que prioriza la naturalidad con un toque de lujo. A diferencia de otros colores más llamativos, el champagne aporta brillo sin resultar excesivo, lo que lo convierte en una opción perfecta tanto para el día como para la noche.

El manicurista de celebridades Tom Bachik explica que los tonos intermedios y luminosos como el champagne son clave porque combinan con todo y estilizan visualmente la uña. Además, su similitud con el tono de la piel permite disimular el crecimiento, haciendo que la manicura luzca impecable por más tiempo.

Así es como las uñas champagne se consolidan como un básico moderno dentro del mundo beauty: elegantes, versátiles y siempre acertadas. Son ideales para quienes buscan un estilo refinado sin esfuerzo.