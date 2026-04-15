¿Reese de ‘Malcolm el de en medio’ cocinó risotto en Venga La Alegría? Esto pasó en su visita a TV Azteca

¡Las instalaciones de TV Azteca Ajusco se vistieron de gala para recibir al elenco de Malcolm el de en medio! Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson se hicieron presentes en Venga La Alegría para promocionar el revival de la serie: Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair. Tras su paso por el canal, se viralizó una imagen en redes sociales en las que se aprecia a Justin (Reese) cocinando risotto.

| Crédito: Imagen generada con IA

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¿Reese de 'Malcolm el de en medio' cocinó risotto en Venga La Alegría?

Desafortunadamente, la fotografía que circula en redes sociales es falsa, ya que se trata de una obra hecha con Inteligencia Artificial (IA), la cual es un guiño al episodio 18 de la temporada 2: “Reese cocina”, en el que el protagonista descubre sus habilidades culinarias tras acudir a una clase de cocina para mejorar su comportamiento.

Así fue la visita de Malcolm el de En Medio a Venga La Alegría

Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson fueron recibidos con una cálida alfombra roja presidida por ‘El Capi’ Peréz y Ricardo Cazares. Durante su paso por la red carpet, las estrellas pudieron saludar a muchos de sus fans mexicanos, quienes representan una gran parte de su público a nivel global.

¡Así se vivió la alfombra roja de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!

Ya adentrados en el programa, los actores mostraron su asombro por el impacto de la serie en México. También compartieron sus episodios favoritos y hablaron sobre el doblaje mexicano y su experiencia trabajando junto a Bryan Cranston, quien además de dar vida al emblemático Hal también se desempeña como productor ejecutivo. Aquí te compartimos la entrevista completa.

¡Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría! Revive la entrevista completa con Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Kennedy Masterson

¿Dónde ver Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta?

“Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta” se estrenó en la plataforma de streaming de Disney+ el pasado 10 de abril. Si quieres disfrutar de los episodios originales de la serie, sintoniza Azteca 7 de lunes a jueves, en punto de las 6:00 p.m. y revive lo mejor de la familia más problemática y querida de la televisión.