Muere de Nayely “La Reina de la Cumbia"; esto se sabe sobre su inesperado fallecimiento

La música se viste de luto después de que se confirmara la muerte de la cantante Nayely “La Reina de la Cumbia”. El fallecimiento de la artista ha causado conmoción ya que era una intérprete querida en muchos lados de México.

La muerte de la cantante Nayely “La Reina de la Cumbia” ocurre en una semana muy particular en México que aún no sale del impacto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, y el fallecimiento de Xava Drago, vocalista de CODA, por una grave enfermedad.

¿Ya Supiste?: Christian Nodal da de qué hablar tras polémica entrevista [VIDEO] Luz Elena González, Viviann Baeza, René Gómez y Toño Castañeda opinan sobre lo más relevante de los espectáculos.

¿Qué le pasó a Nayely “La Reina de la Cumbia”?

Como se mencionó, fueron distintos grupos musicales los encargados de darle estado público a la triste noticia sobre el fallecimiento de Nayely. Una de las bandas que se expresó en redes sociales fue Merenglass que emitió un comunicado.

“Hoy la música está de luto. Nos despedimos de una gran amiga, compañera y artista: Nayeli, La Reina de la Cumbia. Tu voz, tu alegría y tu pasión por la cumbia dejaron huella en cada escenario y en cada corazón que tocaste. Nos queda tu legado, tu fuerza y el recuerdo imborrable de tu talento y carisma. Descansa en paz, querida Nayeli. La familia Merenglass no te olvidaremos”, expresa el comunicado que muestra una imagen de “La Reina de la Cumbia”.

¿De qué murió Nayely “La Reina de la Cumbia”?

Hasta el momento se desconoce la razón de la muerte de Nayely “La Reina de la Cumbia"; sin embargo, muchos han lamentado lo sucedido.

Otra formación que se expresó sobre la muerte de Nayeli fue el Grupo Aroma que dedicó sentidas palabras para “La Reina de la Cumbia”. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida amiga Nayeli, la Reina de la Cumbia”, señala el comunicado.

Grupo Aroma remarcó que se trata de “una triste noticia que nos llena de dolor, pero también de gratitud por todo lo que nos regaló con su voz, su alegría y su talento. Descansa en paz, amiga. Siempre vivirás en la música y en nuestros corazones”. Este y otros mensajes se han multiplicado en redes sociales despidiendo a Nayely “La Reina de la Cumbia”.