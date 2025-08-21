Muere Xava Drago, vocalista de CODA; ¿qué enfermedad tenía?

La escena del rock mexicano se vistió de luto con la confirmación de la muerte de Xava Drago, líder de la agrupación Coda. El músico, un pilar fundamental del hard rock en español, había enfrentado durante semanas un estado de salud delicado a causa de una enfermedad. La noticia, difundida a través de redes sociales, generó una profunda conmoción entre sus seguidores y colegas.

¿Qué enfermedad tenía Xava Drago, vocalista de CODA?

Salvador Aguilar Hurtado, su nombre de pila, batallaba contra el cáncer en el estómago. A pesar de someterse a diversos tratamientos oncológicos, como quimioterapia y estudios avanzados que evidenciaron la expansión del padecimiento a zonas como los pulmones y el hígado, su condición de salud se deterioró significativamente.

Fue en el mes de abril de 2025 que la enfermedad regresó con mayor fuerza, lo que condujo a una recaída que, lamentablemente, se volvió irreversible. El propio cantante había dado a conocer a principios de agosto que su enfermedad se encontraba en una fase terminal y que los procedimientos médicos ya no ofrecían una solución.

El músico había agradecido el apoyo a sus seres queridos y seguidores el apoyo

En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el vocalista de Coda expresó su profunda gratitud a todas las personas que lo acompañaron en su difícil proceso. Conmovido, agradeció a quienes hicieron donaciones para cubrir los costos de su hospitalización, así como a su familia más cercana: su padre, sus hermanas, a quienes llamó "ángeles”, y sus sobrinos.

También dedicó palabras de cariño a sus seres queridos, Ela, Nicole y Sofía. El artista no olvidó a quienes formaron parte de su trayectoria profesional, incluyendo a los equipos de trabajo, managers, promotores y a todos sus compañeros en la industria musical, a quienes les dedicó su “buena onda”.

¿Quién era Xava Drago, vocalista de CODA?

Durante la década de los 90, la potente voz de Salvador Aguilar lo catapultó a la fama al frente de Coda, convirtiendo a la banda en una de las más reconocidas de América Latina. Su interpretación de éxitos como “Aún”, “Tócame” y “Veinte para las doce” cimentó el estatus de la agrupación como un referente del rock latinoamericano.

Además de su destacada participación en Coda, Xava Drago desarrolló una carrera en solitario, lanzando el álbum ‘Quinto Sol’. Este trabajo musical, que reflejó su conexión con las raíces y la resistencia cultural de la región, demostró su versatilidad artística. A lo largo de su carrera, su talento le permitió compartir escenarios con figuras de talla internacional, como Sammy Hagar y Chad Smith, de la famosa banda Red Hot Chili Peppers.

