Muere participante de famoso reality show meses después de un accidente

Las tristes noticias relacionadas con el mundo del espectáculo vuelven a tomar el protagonismo. Ahora se trata de la confirmación de la muerte de Pauline Potter , participante del reality ‘Kilos Mortales’, quien meses atrás sufrió un accidente automovilístico.

La confirmación de su muerte se dio en las últimas horas pero su deceso se produjo el pasado jueves 27 de noviembre. Su nombre se hizo famoso en el año 2015 al ser parte del programa de televisión y por ser catalogada como “la mujer más obesa del mundo”.

¿Qué le ocurrió a Pauline Potter?

Como se mencionó, la triste noticia sobre el fallecimiento de Pauline Potter fue confirmada recientemente por su propio hijo, Dillon, en redes sociales. En un posteo señaló que la fecha de su deceso fue a fines de noviembre y que actualmente estaba reuniendo dinero para los gastos de su cremación.

En cuanto a las causas de la muerte, en enero pasado Pauline Potter sufrió un accidente de tránsito en el vehículo que conducía en compañía de su hijo. El rodado en el que viajaban impactó con la parte trasera de un remolque que estaba detenido por lo que la mujer fue hospitalizada de urgencia.

¿De qué murió Pauline Potter?

Desde que la participante de ‘Kilos Mortales’ fue internada su estado de salud afrontó duras complicaciones. Según precisó su propia familia, Pauline Potter tenía costillas rotas y otras heridas de consideración.

Durante se hospitalización, la mujer no solo sufrió de dolores intensos, sino que tuvo problemas digestivos y contrajo coronavirus. Además, los médicos hallaron una obstrucción en su esófago por lo que su alimentación se dificultó.

Los últimos meses de Pauline Potter con vida fueron muy difíciles ya que fue internada en reiteradas oportunidades ante descompensaciones. Finamente, tras ser trasladada a la casa de un familiar para cuidados paliativos, se confirmó su muerte a los 62 años de edad.