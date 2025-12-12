NO más sillones en tu casa: esta tendencia italiana hará que tu hogar se vea mucho mejor

Los sillones tradicionales ya no son los reyes de la sala. Una tendencia italiana está recuperando terreno y promete darle más estilo a tu hogar sin gastar de más. Se trata de los Sacco, esos pufs gigantes nacidos en los años 60 que están de regreso por una razón muy simple: hacen que cualquier espacio se sienta más cómodo y moderno.

A diferencia de un sofá rígido, los pufs funcionan como una gran almohada que abraza el cuerpo. Antes se usaban como “asientos extra” cuando había visitas; hoy son la opción favorita para quienes quieren más espacio libre y un ambiente relajado en casa.

Los puf volvieron para quedarse.|(ESPECIAL/CANVA)

Ventajas de usar Sacco (puf) en lugar de un sillónDe acuerdo con el portal Cronista, los pufs se han vuelto populares en lugares pequeños porque son prácticos, ligeros y se adaptan a casi cualquier rincón. Tienen varias ventajas que explican el regreso de esta tendencia:

Son increíblemente versátiles. Van bien con plantas, muebles de madera, fibras naturales o telas coloridas. Y si necesitas despejar la sala, basta con moverlos o guardarlos.

Hacen el espacio más cálido. Rompen con la rigidez del sillón y crean una vibra más casual y acogedora.

Se limpian sin complicaciones. Muchos permiten quitar la funda y meterla a la lavadora. No necesitas contratar limpieza profesional.

Cómo elegir el Sacco perfecto para tu sala

Aunque parecen un accesorio simple, la elección del puf correcto transforma por completo el espacio. Antes de comprar, date una vuelta por Pinterest y guarda ideas que combinen con tu estilo.

Date ideas de diseños de puf en Pinterest.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Si quieres un tip profesional, The New York Times recomienda elegir un tamaño estándar de 1.2 metros de ancho: lo suficientemente grande para un adulto, y perfecto para que cualquier adolescente se “aviente” a leer, jugar o descansar. Después de eso, solo queda elegir color, textura y dejar que este clásico de diseño haga su magia.