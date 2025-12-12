Los peores regalos que puedes hacer en Navidad, según el Feng Shui

La época de la Navidad se caracteriza por la unión familiar y el encuentro con amigos y demás seres queridos. Es en este marco que la entrega de regalos se ha vuelto parte de la tradición con el fin de demostrar nuestro cariño hacia los demás.

Sin embargo, algunas creencias advierten sobre los obsequios que elegimos entregar y ponen especial acento en lo que significan y en las energías que atraen. El Feng Shui es una de esas corrientes que aconseja evitar ciertos regalos para no traer energías desfavorables.

¿No todo se puede regalar?

El Feng Shui es una filosofía de origen chino que data de miles de años y que ha logrado expandir internacionalmente sus preceptos. Esta creencia remarca que las energías positivas del universo pueden llegar a nuestras vidas y fluir en ella si logramos armonía en nuestro hogar.

La clave está en prevenir los bloqueos de energías, prestando atención a la disposición de muebles, los colores que utilizamos, los materiales que empleamos y ciertas acciones. Es por esto que el Feng Shui advierte sobre ciertos regalos porque pueden simbolizar estancamientos, desgaste emocional o conflictos para quienes los reciban.

¿Cuáles son los peores regalos en Navidad?

En base a lo señalado, el Feng Shui advierte especialmente sobre ciertos obsequios que impedirían la existencia de armonía en el hogar de quienes los reciban, por lo que se consideran como los peores que se pueden entregar. Por lo tanto, esta creencia invita a conocer el impacto simbólico que los regalos podrían tener, más allá de las buenas intenciones que tengamos en esta Navidad.

