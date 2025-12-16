Influencer pasó de ser camarera a mujer millonaria; esta es su historia

El mundo del creador de contenido ha vivido transformaciones, polémicas y críticas de un sector de la sociedad. A lo largo de los años se ha minimizado y sobajado la labor de los distintos famosos de internet. Ante eso, la historia de esta influencer pone de nueva cuenta el dedo sobre el renglón. Y es que a sus 19 años formó parte de uno de los listados más relevantes, donde Forbes indicó que es una de las jóvenes millonarias más importantes del mundo.

¿Quién es la influencer Katie Fang, millonaria de 19 años?

Hace un par de años la creadora de contenido publicaba en su cuenta de TikTok su horrible día que mostraba cómo se maquillaba para ir al trabajo en un día de frío extremo. Ese día no le tocaba cubrir turno, pero le llamaron del laburo para se presentara a la cafetería donde trabaja como camarera. Después de eso, vino la fama en las redes sociales y hoy cuenta con una importante fortuna de millones de dólares.

Katie Colmillo se hizo de presencia entre marcas, publicidad en redes y relaciones con gente como Rihanna, gracias al contenido de estilo de vida y belleza. Allí, comenzó a subir videos con la intención de generarle interés al público. Poco a poco se ganó seguidores y hoy cuenta con más de 6.4 millones de seguidores en TikTok.

En la actualidad también tiene un firme sitio en el modelaje y la colaboración con distintas marcas de moda y belleza. Por ello, Forbes la incluyó entre las personas más influyentes a nivel mundial. La originaria de Taiwán hoy vive una vida de ensueño y ha indicado que le importa ser auténtica, porque eso es lo que atrae a las personas.

¿Hoy dónde vive la influencer Katie Fang?

Tras el gran éxito de su vida como figura de internet, Katie logró hacerse de un departamento en la Ciudad de Nueva York. Se indica que (según Girls’ Life) comenzó la carrera de Comunicación en Victoria, sin embargo la cambió por negocios. Ante eso, sigue ampliando la posibilidad de preparación para lo que depare el futuro, que hoy se encuentra en las relaciones públicas, emprendimiento y generación de contenido de la red.