Tras muerte de Eduardo Manzano, se informan dos fallecimientos de última hora

Fue el pasado jueves 4 de diciembre que el mundo del espectáculo fue golpeado por la triste noticia sobre la muerte del reconocido actor Eduardo Manzano . La pérdida de esta notable figura dio inicio, una vez más, al debate sobre la denominada regla de 3, una teoría que habla sobre el fallecimiento de personas públicas en un marco de siete días.

Esto se debe a que en las últimas horas se confirmaron dos fallecimientos que también impactan en el mundo del espectáculo. Se trata de la escritora Sophie Kinsella y del actor Jeff García, a quienes se despide con profundo dolor en redes sociales.

¿De qué murió Sophie Kinsella?

Una de las muertes confirmadas es la de Sophie Kinsella cuya familia hizo un posteo en el cual precisaba que la escritora murió tras librar una dura batalla contra un cáncer cerebral. En el año 2022 le fue diagnosticada esta enfermedad.

“Tenemos el corazón roto por anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (alias Maddy, alias Mummy). Murió en paz, con sus últimos días llenos de sus verdaderos amores. No podemos imaginar cómo será la vida sin su resplandor y amor por la vida”, señala el posteo en las redes sociales oficiales de Sophie Kinsella.

¿Cómo se confirmó la muerte de Jeff García?

La otra muerte que alimenta la teoría sobre la regla de 3 es la del actor de doblaje Jeff García. El comediante estadounidense tenía 50 años de edad y era conocido por ponerle voz al personaje “Sheen Estevez” de la serie de Jimmy Neutrón.

Fue su propio hijo quien en redes sociales confirmó su fallecimiento. Jeff García había sido internado a fines de noviembre por una neumonía y, tras ser dado de alta, sufrió una recaída que obligó nuevamente a su hospitalización. El actor sufrió un colapso pulmonar por lo que su familia decidió desconectar el soporte mecánico que lo mantenía con vida.

“Sé que estás en el cielo sonriendo y que ahora estás en un lugar mejor. No más dolor. Voy a hacer que estéis orgullosos, papá. Vuela alto, hombre cohete”, puede leerse en el posteo que el hijo del actor hizo en redes sociales.

