Muere a los 87 años Eduardo Manzano, actor y comediante

El espectáculo mexicano se viste de luto. Este viernes se confirmó la muerte del actor Eduardo Manzano, uno de los grandes comediantes del país. A través de redes sociales se conoció el triste fallecimiento.

El 2025 sigue dejando noticias tristes en el mundo del espectáculo y ahora la muerte alcanzó a un reconocido actor y de amplia trayectoria. Eduardo Manzano tenía 87 años de edad y fue su hijo el encargado de dar a conocer su partida.

¿Cómo se confirmó la muerte de Eduardo Manzano?

La noticia sobre la muerte de Eduardo Manzano fue confirmada por su hijo Lalo Manzano a través de redes sociales. “Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, señala el posteo y precisa como fecha de muerte el 4 de diciembre.

“Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz”, culmina la publicación con la que Lalo Manzano se despidió de su padre Eduardo Manzano.

¿De qué murió Eduardo Manzano?

Tras la confirmación de la triste noticia muchos de sus seguidores se preguntan de qué murió el actor, pero es algo que su familia no ha revelado. Lo cierto es que las redes sociales se están inundando con fotografías de Eduardo Manzano y mensajes que lo despiden como mucho dolor.

El actor mexicano, nacido en Ciudad de México, supo imponer su talento en la radio, la televisión y el cine. Ahora, Eduardo Manzano será recordado por su impronta y el legado que ha dejado a las generaciones que crecieron con sus personajes.

“Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa”, señaló su hijo en redes sociales.