Nadie creía que Carlos Villagrán diría esto a Florinda Meza: la insultó y quedó grabado en video

El nombre de Florinda Meza lleva varias semanas siendo tendencia en redes sociales, pero no precisamente por las mejores razones y una nueva polémica con Carlos Villagrán lo comprueba. Esto luego de que el actor tuviera un gesto inesperado dirigido a su excompañera, con el que no hizo más que confirmar la percepción que tiene sobre su historia en “El chavo del 8".

A sus 81 años, Carlos Villagrán se mantiene activo en el mundo de la actuación y tiene su propio show de circo inspirado en “Quico”, el personaje más exitoso de su trayectoria artística. Fue gracias a una de sus presentaciones en vivo, que el artista puso en evidencia que no guarda buenos recuerdos de Florinda Meza y hasta lanzó un comentario que, para muchos, fue una clara ofensa en su contra.

“Ya nada más quedamos cuatro: la Chilindrina, Quico, Ñoño y Doña Florinda”, fue la frase del actor que provocó los abucheos entre el público.

Sin embargo, esto no intimidó a Carlos Villagrán y hasta optó por alentar la bulla a Florinda Meza. “Sí, estuvo muy bien eso. Ojalá que le llegue a las orejas a la vieja roñosa. Lo que pasa, es que Doña Florinda cada que se duerme, la velan”, dijo divertido.

Esta acción habría sido una especie de confirmación respecto a que no siente ningún aprecio por la viuda de Roberto Gómez Bolaños, con la que convivió por varios años durante las filmaciones de “El chavo del 8". Aunque lejos de valerle críticas a “Quico”, internautas respaldaron su actuar, recordando que ahora mismo la actriz es una de las más polémicas del medio, por todos los detalles que han salido a la luz sobre su pasado sentimental.

¿Qué pasó entre Carlos Villagrán y Florinda Meza? La turbia historia detrás de su enemistad

El desagrado que aparentemente Carlos Villagrán tendría por Florinda Meza no es nuevo, ya que en realidad desde hace tiempo se sabe que no se llevan bien. Respecto al origen de esta mala relación, existen versiones respecto a que todo se detonó cuando aún existía “El chavo del 8", época en la que “Quico” se sintió molesto con el comportamiento de “Doña Florinda”, en especial desde las actitudes que tomó desde que inició su romance con Roberto Gómez Bolaños.