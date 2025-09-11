Natalia Lafourcade se alejará de los escenarios; estos son los motivos

Este jueves 11 de septiembre, la cantautora Natalia Lafourcade cerrará su paso por el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y no se tiene claro cuándo volverá a los escenarios en territorio nacional, pues la gira de su álbum ‘De todas las flores’ continuará en varias ciudades de Estados Unidos. En su primera de dos presentaciones en el recinto ubicado cerca de Paseo de la Reforma, advirtió que se mantendrá lejos del ojo público, pero no dio indicios de una posible fecha de retorno.

Con siete meses de gestación, Lafourcade dejó en claro porqué es una de las mayores exponentes de la música mexicana la noche del pasado 9 de septiembre. La cantante volvió al escenario del Auditorio Nacional no sólo en medio de su embarazo, sino 10 años después de que su disco ‘Hasta la raíz’ vio la luz por primera vez, álbum que triunfó en 3 nominaciones de los Latín Grammys. Sin embargo, pasaran varios meses, o tal vez años, para que Natalia nos regale material al que nos tiene acostumbrados.

“Celebrar que pronto voy a parir, me voy a desconectar de mis plataformas, estoy muy feliz por celebrar que estamos aquí, la música es muy potente y debemos cuidarnos, hay mucho dolor en el mundo y la música es una expresión y estos cantos los dedico con respeto a tanto que ocurre en el mundo, hay que cuidarnos y que no se nos olvide eso que somos y entregar lo mejor para el mundo”, externó durante su presentación.

¿Quiénes fueron los invitados de Natalia Lafourcade en el Auditorio Nacional?

Durante el concierto del martes pasado, la cantante estuvo acompañada de Adán Jodorowsky, también conocido como Adanowsky y quien fue el productor de su último disco; así como de David Aguilar. Pese a que no subió al escenario, Silva Estrada asistió al Audiotio Nacional, pero como una fan más.

