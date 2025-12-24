Esta fue la última publicación de Pat Finn, actor de Friends, fallecido por culpa del cáncer

Existe un dolor profundo alrededor de un actor que participó en la icónica Friends. Justamente en vísperas de Navidad, la familia decidió anunciar que Pat Finn murió por las complicaciones que el cáncer le trajo. Esto ocurrió desde el pasado 22 de diciembre, pero fue hasta esta Nochebuena que decidieron compartirlo con los fanáticos. Por eso, también se difundió cuál fue la última publicación hecha por el actor en las redes sociales.

¿Cuál fue el último mensaje que este actor de Friends compartió?

La realidad es que el artista de 60 años no era muy constante en la publicación de su día a día en las redes sociales. Sin embargo, cada vez que lo hacía era para presumir a su familia. El actor dedicó su último mensaje de redes sociales a su esposa, esto como consecuencia de su aniversario de bodas.

Dicha fecha especial se concretó en el pasado mes de septiembre. Exactamente el 29 del presente año, Finn compartió un par de fotografías. Allí se ve a su esposa y a él cuando se casaron y en la segunda postal se puede observar lo que era el presente. Ante eso, las redes estallaron en amor por tan bonito mensaje.

Y dichos detalles se han intensificado en el análisis de la gente respecto de la manera tan bonita en la que este hombre compartía de su familia. Siempre se le veía acompañado de su amada esposa y también de sus hijos. Por ello, muchos indicaron que esa última publicación servirá de un precioso recuerdo para la hoy viuda de Pat Finn.

¿Cómo fueron los últimos días del actor de Friends?

A Pat Finn se le diagnosticó cáncer desde el año 2022. No hay confirmación oficial de dónde surgió la enfermedad, aunque algunos indican que fue desde la vejiga. En el pasado hubo un periodo de remisión, pero en las últimas semanas la metástasis se hizo irreversible. Ante eso, medios como TMZ y The Post argumentan que murió en su hogar y rodeado de sus familiares.