Niñeras de los hijos de Ana Bárbara exponen el maltrato de Ángel Muñoz: “Tememos por nuestra seguridad”

Este 12 de marzo, Katty y Martha, niñeras por más de 18 años de los hijos de Ana Bárbara, han expuesto de forma pública los maltratos por parte de Ángel Muñoz, esposo de la reconocida cantante.

¿Qué dijeron las niñeras de los hijos de Ana Bárbara sobre Ángel Muñoz?

A través de un comunicado, Katty y Martha, mujeres que cuidaron a los hijos de Ana Bárbara por casi dos décadas compartieron que no fueron despedidas, sino que ambas renunciaron de forma voluntaria debido a que Ángel Muñoz, esposo de Altagracia Ugalde Motta, mejor conocida en el medio artístico como Ana Bárbara, había instalado cámaras de seguridad en la habitación de los hijos de la cantante grupera así como había ejercido maltrato verbal, insultos y castigo. Sin embargo, cuando ambas se negaron a participar comenzaron a recibir intimidación y hostigamiento por parte de Ángel, lo que las llevó a irse.

Por otra parte, señalaron que Emiliano, el hijo mayor había sido expulsado por la pareja de Ana Bárbara y que incluso ellas le ofrecieron un lugar para vivir durante dos años, hecho por el que comenzaron a recibir acusaciones falsas en su contra. Mencionaron que por más de cinco años han recibido amenazas, intimidación y acusaciones difamatorias en su contra. Incluso expusieron que el 20 de diciembre de 2025 el hijo menor de Ana Bárbara y Reyli las agredió en Estados Unidos señalando que al parecer el joven recibía instrucciones por parte de Ángel Muñoz vía telefónica al momento de la agresión, motivo por el que llegaron las autoridades en ese momento..

“Tememos por nuestra seguridad y queremos responsabilizar al Sr. Ángel Muñoz y a la Sra. Altagracia Ugalde de cualquier daño físico, intimidación o represalia que pudiera ocurrirnos, tanto aquí como en México” fueron palabras del comunicado que las niñeras compartieron.

¿Qué ha respondido Ángel Muñoz y Ana Bárbara ante los señalamientos?

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado ante estos señalamientos. Por su parte, Ángel Muñoz, esposo de la intérprete de “Bandido”, no ha respondido a las declaraciones en su contra ni ha presentado argumentos o pruebas en su defensa.

Ángel Muñoz, además de ser esposo de Ana Bárbara es conocido por compartir contenido de ejercicio físico en sus redes sociales así como su estilo de vida.