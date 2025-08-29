Novia de Liam Payne revela que recibió un mensaje del cantante a meses de su muerte

Han pasado casi 10 meses desde la repentina partida de Liam Payne, exintegrante de One Direction, y su recuerdo sigue presente entre sus seres queridos y millones de seguidores. Una de las personas más afectadas por su muerte, su novia Kate Cassidy, sorprendió recientemente al compartir en Instagram un hecho que calificó como una “señal” del cantante.

La modelo explicó que mientras hablaba de él y lo recordaba, levantó la mirada y se encontró con una frase pintada en un edificio: “Mírame proteger tu corazón”. Entre lágrimas, grabó el momento y lo compartió con sus más de 945 mil seguidores, acompañando el clip con la reflexión: “Las señales son reales”.

¿Liam Payne le mandó un mensaje a su novia?

La muerte de Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre del año pasado en Argentina, impactó profundamente a la industria musical. El cantante perdió la vida tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, y los reportes médicos confirmaron el consumo de sustancias antes del accidente.

El fallecimiento conmocionó a fanáticos alrededor del mundo y reunió nuevamente a los exmiembros de One Direction en su funeral, dejando atrás diferencias para despedir al artista. Diversas celebridades también enviaron mensajes de apoyo y recordaron el legado musical del intérprete de Strip That Down.

¿Cómo fue el mensaje que le mandó a Kate Cassidy?

La publicación de Kate no pasó desapercibida, pues rápidamente se llenó de comentarios de fans y seguidores que interpretaron la frase como una prueba de que Liam sigue presente en su vida. “Siempre te cuida”, “Tu ángel nunca te abandona” y “Él siempre estará contigo” fueron algunos de los mensajes que recibió.

El gesto de la modelo conmovió a los Directioners, quienes mantienen vivo el recuerdo del cantante y consideran que su historia sigue marcando corazones incluso después de su partida.