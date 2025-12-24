Con estos consejos podrás evitar desperdiciar la comida de Nochebuena

Durante las fiestas decembrinas es muy común que sobre mucha comida debido a que se hace un menú abundante para compartir con familia y amigos. Si en esta Nochebuena te ocurre esta situación pues no te preocupes ya que tenemos la solución.

Lo importante es que se guarden correctamente los platillos para que puedas consumirlo al otro día. La heladera juega un rol fundamental para que no se pongan en mal estado.

¿Cómo almacenarla comida que sobra de Nochebuena?

Con unos simples pasos fáciles y prácticos, podrás extender la calidad de los alimentos y aprovecharlos en los días posteriores.

No dejes expuesta la comida

Lo importante es que se pueda guardar la comida lo más rápido posible cuando ya haya terminado el momento de la cena. Es un paso un poco cansador cuando se está en un ambiente festivo pero mientras menos tiempo esté la comida expuesta a temperatura ambiente, más segura y fresca se mantendrá; así evitas la proliferación de bacterias y conservas mejor tus alimentos.

Almacena correctamente la comida

El segundo paso es utilizar recipientes adecuados y que en lo posible sean herméticos. En la medida de lo posible tienes que etiquetar con la fecha de preparación para que sepas exactamente cuándo fue cocinado y cuánto tiempo te puede durar en refrigeración.

Otro paso a tener en cuenta es que debes separar los elementos líquidos de los sólidos porque cada uno puede tener tiempos diferentes en cuanto a su vida útil.

Garantiza la #InocuidadDeLosAlimentos.



Planifica bien lo que vas a comer durante estas fiestas. Mantén siempre los alimentos a temperaturas seguras.



Y recuerda: de la cocina a la mesa y de la mesa a la heladera o refrigerador.



¡Por unas #FiestasSaludables!

👨‍🍳🍽️ 👩🏾‍🍳 pic.twitter.com/kuxLmtbBvO — OPS/OMS (@opsoms) December 20, 2025

Congela lo que no vayas a consumir

Aquí tienes que prestar atención, porque debes tener en cuenta si vas o no a consumir ese alimento en los próximos días. La congelación te ayuda a conservar correctamente esos alimentos que no vas a consumir pronto y te da margen para utilizarlos después sin que nada se desperdicie.

Dale una segunda vida a tus platos

Por último, podemos tener en cuenta que no es necesario comer el plato exactamente igual a cómo lo cocinaste originalmente. Si ya te cansaste del recalentado puedes probar con nuevas recetas.

