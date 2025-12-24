Este es el ritual de Mhoni Vidente para atraer la abundancia antes de fin de año

Mhoni Vidente es muy conocida debido a que tiene grandes consejos constantemente para que podamos avanzar en cuanto a la abundancia. Es por esto que te vamos a contar sobre un ritual que se debe realizar antes de fin de año.

Si sigues los pasos de la astróloga vas a poder atraer abundancia , buena suerte y energía positiva durante diciembre, un mes que, aseguró, es clave para sellar intenciones antes del arranque de 2026.

Con este tipo de rituales lo que haces es limpiar cargas del año que termina y a abrir caminos en lo económico y personal. Mhoni Vidente dice que diciembre concentra una fuerza especial por las Posadas, la Navidad y el cambio de ciclo, por lo que recomendó aprovechar estos días para realizar rituales sencillos pero cargados de intención.

¿Cuál es el ritual que recomienda Mhoni Vidente?

La vidente ha manifestado que este es un ritual práctico que consiste en tomar un trozo de limón, colocarle perfume personal y romperlo con ambas manos, acompañando el acto con un billete(puede ser de dólar o de alta denominación), como símbolo de prosperidad.

Ese limón luego debe ser colocado en la habitación, con la intención de atraer premios, dinero y buena fortuna, especialmente en esta temporada decembrina, cuando muchas personas buscan mejorar su situación económica o tentar la suerte en sorteos y loterías.

El limón es fundamental en este ritual.

La actitud mental es fundamental. Mhoni Vidente recomendó cerrar el año con agradecimiento, perdón y reconciliación, evitando conflictos innecesarios y rodeándose de personas que sumen energía positiva.

Por otro lado, también hizo hincapié en que disfrutar de las celebraciones con equilibrio, compartir, regalar y convivir, ya que, según su visión, la abundancia no solo se manifiesta en el dinero, sino también en la estabilidad emocional y las relaciones personales.

Los rituales forman parte de una preparación espiritual para el nuevo ciclo que está por comenzar. Diciembre sirve para ordenar la mente, la energía y los deseos, con el objetivo de iniciar 2026 con mayor claridad y oportunidades.

