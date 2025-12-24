inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los expertos en nutrición recomiendan estos consejos para tener mejores digestiones tras las comidas navideñas

En estos días se come de más por lo que el cuerpo reacciona a esto. Es importante que tomes recaudos para sentirte bien en la celebración.

digestion.png
Evita los malestares.|Canva
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Agustina Morán | Marktube

Hoy festejamos la Nochebuena para después darle paso a la Navidad . Como es de esperarse, la comida es uno de los atractivos principales por lo que los excesos son casi inevitables.

Ventaneando | Programa completo 23 diciembre de 2025

Los expertos en Nutrición han dado a conocer que en esta fecha se ingiere hasta un 30% más de las calorías recomendadas, algo que lógicamente repercutirá en nuestro peso.

Ante esta situación es que se recomiendan una serie de pasos para poder cuidar tu salud gastrointestinal y no padecer al otro día.

¿Cuáles son los consejos de los nutricionistas para Nochebuena?

Empezar con platos ligeros y ricos en fibra

Se debería comenzar con verduras, cremas suaves o ensaladas templadas, ya que estimula la digestión y evita llegar a los platos principales con demasiada hambre.

Cuidar las combinaciones y las cantidades

La idea no es prohibir alimentos evitar mezclas excesivamente copiosas (muchas grasas, fritos y azúcares juntos), asegura contundente. Lo importante son las raciones moderadas y masticar bien para que el sistema digestivo trabaje con menos esfuerzo.

Priorizar métodos de cocción suaves

Esto debería ser tomado durante todo el año, nos referimos a las comidas suaves como al horno, al vapor, en papillote o guisos ligeros resultan mucho más digestivos que frituras o rebozados.

comida
Opta por alimentos saludables.

Usar especias y hierbas digestivas

Añadir hinojo, comino, anís, jengibre, laurel o romero a los platos favorece la digestión, reduce la formación de gases y mejora la tolerancia a comidas más contundentes.

Moderar el consumo de alcohol y evitar bebidas azucaradas

En este sentido tienes que tener en cuenta que el alcohol enlentece la digestión y puede irritar la mucosa gástrica. Alternar con agua, infusiones suaves o agua con gas y limón ayuda a mantener el equilibrio digestivo durante la comida.

Fruta en los postres

Por último, tienes que optar por postres ligeros, como fruta fresca, cocida, yogur natural o frutos secos. También, podemos consumir los dulces tradicionales, pero es recomendable hacerlo en pequeñas cantidades y tomarlos con calma.

Tags relacionados
Notas

Galerías y Notas Azteca UNO