Los expertos en nutrición recomiendan estos consejos para tener mejores digestiones tras las comidas navideñas

Hoy festejamos la Nochebuena para después darle paso a la Navidad . Como es de esperarse, la comida es uno de los atractivos principales por lo que los excesos son casi inevitables.

Los expertos en Nutrición han dado a conocer que en esta fecha se ingiere hasta un 30% más de las calorías recomendadas, algo que lógicamente repercutirá en nuestro peso.

Ante esta situación es que se recomiendan una serie de pasos para poder cuidar tu salud gastrointestinal y no padecer al otro día.

¿Cuáles son los consejos de los nutricionistas para Nochebuena?

Empezar con platos ligeros y ricos en fibra

Se debería comenzar con verduras, cremas suaves o ensaladas templadas, ya que estimula la digestión y evita llegar a los platos principales con demasiada hambre.

Cuidar las combinaciones y las cantidades

La idea no es prohibir alimentos evitar mezclas excesivamente copiosas (muchas grasas, fritos y azúcares juntos), asegura contundente. Lo importante son las raciones moderadas y masticar bien para que el sistema digestivo trabaje con menos esfuerzo.

Priorizar métodos de cocción suaves

Esto debería ser tomado durante todo el año, nos referimos a las comidas suaves como al horno, al vapor, en papillote o guisos ligeros resultan mucho más digestivos que frituras o rebozados.

Opta por alimentos saludables.

Usar especias y hierbas digestivas

Añadir hinojo, comino, anís, jengibre, laurel o romero a los platos favorece la digestión, reduce la formación de gases y mejora la tolerancia a comidas más contundentes.

Moderar el consumo de alcohol y evitar bebidas azucaradas

En este sentido tienes que tener en cuenta que el alcohol enlentece la digestión y puede irritar la mucosa gástrica. Alternar con agua, infusiones suaves o agua con gas y limón ayuda a mantener el equilibrio digestivo durante la comida.

Fruta en los postres

Por último, tienes que optar por postres ligeros, como fruta fresca, cocida, yogur natural o frutos secos. También, podemos consumir los dulces tradicionales, pero es recomendable hacerlo en pequeñas cantidades y tomarlos con calma.

