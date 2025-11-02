Olvidan a Silvia Pinal: así luce su tumba en el Día de Muertos

El 28 de noviembre del 2024, fue cuando la gran actriz Silvia Pinal falleció, dejando un importante legado en el mundo del cine y la televisión mexicana, carrera artística que pocos lograrán igualar. Al ya cumplir un año desde su muerte, muchos esperaban ver la tumba de la artista arreglada para el Día de Muertos.

¡Silvia Pinal reveló amores desconocidos! [VIDEO] ¡Silvia Pinal confesó que Gustavo Alatriste fue el hombre que más la amo!

Sin embargo, no fue así, puesto que se ha revelado que el lugar en el que descansan los restos de la artista se encuentra en completo abandono, situación que ha provocado mucho enojo entre los usuarios que siguieron de cerca a la reconocida personalidad.

¿Qué sucedió con Silvia Pinal?

Emilio Morales, quien se destaca por ser periodista, desde el programa de Saga Light, anunció que la tumba donde yace Silvia Pinal se encuentra en completo abandono, siendo una noticia desconsoladora para sus seguidores.

Revelando fotografías donde se observa que tiene mucho tiempo en la tumba, no se le da mantenimiento y que no recibe la visita de alguien, detallando que no hay ni una flor natural. Resaltando que es lamentable que, después de dejar una fortuna millonaria a sus familiares, el lugar se encuentre en total abandono y descuido.

Detallando que en los juzgados se están peleando los hijos por la herencia y las propiedades, pero que ninguno de ellos fueron capaces de hacer un bonito homenaje a la primera actriz, en especial considerando que es la celebración del Día de Muertos.

¿Cuál era el patrimonio neto de Silvia Pinal cuando falleció?

Silvia Pinal murió a los 93 años, se estima que la gran diva vivió desde los 17 años, por lo que trabajó durante toda su vida, creando una importante fortuna de miles de pesos. Emilio Morales menciona que la actriz dejó 900 millones de pesos, pero a eso hay que agregarle todas sus propiedades, viviendas y estacionamientos.

Aunque ya se había estipulado la división de bienes, sigue habiendo una pelea legal por la fortuna, puesto que hubo inconformidades entre los beneficiarios. Los hechos sobre el lugar donde descansan los restos de la actriz, han generado mucho desconcierto por los usuarios, quienes esperaban verlo todo preparado para el Día de Muertos, pero no fue así