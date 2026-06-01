¿Quién era Paola Márquez? La querida influencer de San Luis Potosí que presuntamente se quitó la vida

Los usuarios en redes sociales están conmocionados luego de que el pasado 30 de mayo fuera hallada sin vida la influencer potosina Paola Márquez. La joven fue encontrada dentro del departamento donde residía, el cual estaba ubicado, en la capital de San Luis Potosí. La noticia fue confirmada por su familia y rápidamente generó una ola de preocupación. Al principio surgieron varias versiones sobre lo ocurrido, pero la realidad es que la fiscalía mantiene abierta la investigación, por lo que no se ha confirmado oficialmente la causa de muerte.

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¿Quién era Paola Márquez?

La joven influencer era originaria de Huehuetlán, tenía 30 años y acumulaba más de 1.7 millones de seguidores en TikTok. Paola estaba creciendo en redes sociales y ya contaba con una sólida presencia en plataformas como Facebook e Instagram. Sus publicaciones hablaban de estilo de vida, experiencias personales y reflexiones sobre relaciones sentimentales. Su forma de ser comenzó a conectar poco a poco con su público, posicionándola poco a poco dentro y fuera de San Luis Potosí.

El video de Paola Márquez que se volvió viral

El video que la posicionó en el ojo público fue el de una anécdota relacionada con una expareja en 2023. Se viralizó tanto que su número de seguidores creció exponencialmente, lo que la empezó a colocar como una de las creadoras de contenido más reconocidas de la región Huasteca.

La investigación de la causa de muerte continúa

Algo que ha llamado mucho la atención del caso es que las autoridades no han dado a conocer los resultados oficiales de las investigaciones ni de los estudios forenses correspondientes. Se dice que la influencer se quitó la vida; sin embargo, hasta que esta investigación no concluya, ninguna de las versiones sobre las circunstancias es oficial. Motivo por el cual tanto la familia de la influencer, como sus seguidores en redes sociales se mantienen alertas y especulando sobre su lamentable partida.