5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 50

Después de los 50, muchas mujeres buscan colores de cabello que aporten luminosidad, frescura y un efecto rejuvenecedor sin necesidad de cambios drásticos. En esta etapa, el tinte adecuado puede convertirse en un gran aliado para suavizar las facciones, aportar dimensión al cabello y lograr una imagen más moderna y favorecedora .

De acuerdo con expertos en belleza y tendencias capilares consultados por Vogue y Glamour, los tonos cálidos, naturales y llenos de brillo son los más efectivos para iluminar la piel y restar años visualmente. Además, según L’Oréal París, ayudan a integrar las canas de manera elegante y aportan una apariencia mucho más sofisticada .

Los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y rejuvenecen después de los 50

Estos colores destacan por aportar luz al rostro, suavizar las líneas de expresión y adaptarse a distintos tonos de piel. Según especialistas en colorimetría, son algunas de las opciones más favorecedoras para conseguir un efecto rejuvenecedor inmediato.

1. Rubio miel: El rubio miel sigue siendo uno de los tonos más recomendados después de los 50 gracias a su capacidad para aportar calidez y luminosidad al rostro. Sus reflejos dorados ayudan a que la piel luzca más radiante, descansada y natural, además de integrarse fácilmente con las canas. Vogue destaca que este color ofrece un acabado elegante y versátil que favorece a una amplia variedad de tonos de piel.

2. Castaño avellana: El castaño avellana combina profundidad, brillo y movimiento en un solo color. Sus matices cálidos suavizan visualmente las líneas de expresión y aportan dimensión al cabello, creando una imagen más fresca y juvenil. Según Glamour, es una excelente alternativa para quienes desean conservar una base oscura sin renunciar a un efecto rejuvenecedor y sofisticado.

Tinte castaño avellana: un estilo para iluminar el rostro.|(Pinterest)

3. Balayage caramelo: El balayage caramelo continúa entre las técnicas favoritas porque ilumina estratégicamente el contorno del rostro. Sus reflejos suaves aportan movimiento, frescura y ayudan a disimular el crecimiento de las canas de forma natural. Además, requiere menos mantenimiento que una coloración completa, convirtiéndose en una opción práctica, moderna y muy favorecedora.

4. Rubio beige dorado: El rubio beige dorado mezcla tonos cálidos y neutros para crear una apariencia elegante, luminosa y natural. Este color aporta luz sin generar contrastes excesivos, algo fundamental para evitar que las facciones se vean más marcadas. Los expertos señalan que se trata de uno de los tintes más favorecedores para quienes buscan un cambio sofisticado capaz de rejuvenecer el rostro al instante.

5. Cobrizo suave: Los tonos cobrizos suaves aportan vitalidad inmediata y ayudan a revitalizar las pieles que han perdido luminosidad con el paso de los años. Cuando se aplican en versiones discretas y naturales, crean un efecto moderno, elegante y muy favorecedor. Además, tienen la ventaja de resaltar especialmente los ojos claros, verdes, miel y cafés, aportando mayor intensidad a la mirada, según indican los tips de la creadora de contenido en belleza Mayitos Beauty.

Qué colores de cabello pueden sumar años visualmente

Así como algunos tintes iluminan y rejuvenecen, otros pueden endurecer las facciones y hacer más visibles las líneas de expresión. Los especialistas recomiendan evitar los negros demasiado intensos, ya que generan un contraste fuerte con la piel y pueden acentuar los signos de la edad.

También conviene tener precaución con los rubios excesivamente platinados y los tonos cenizos muy fríos, especialmente cuando la piel ha perdido luminosidad. Estos colores pueden generar una apariencia más apagada y menos favorecedora.

Según Vogue y Glamour, los tonos cálidos, naturales y con reflejos suaves siguen siendo la mejor apuesta después de los 50, ya que aportan brillo, movimiento y un efecto visual mucho más fresco, elegante y rejuvenecedor.