Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy lunes 1 de junio

El lunes 1 de junio, las alineaciones cósmicas comparten cuáles serán los golpes de suerte de cada signo del zodíaco a través de sus números mágicos, así como el mensaje del universo.

Esta jornada tiene energías de renovación, disciplina y sanación interna gracias al tránsito de Marte en Tauro y movimientos lunares clave.

Los números de la suerte de tu signo del zodíaco el 1 de junio

Aries

Cuida tu economía y evita castigarte. No midas tu valor personal únicamente por tus niveles de productividad o logros financieros.

Números de la suerte: 02, 17 y 35.

Tauro

Es momento de sanar tu relación con el cuerpo y la autoimagen. Abraza tus rasgos únicos en lugar de intentar encajar en moldes ajenos.

Números de la suerte: 05, 20 y 33.

Géminis

La calma y la introspección son tus mejores aliadas hoy. No busques respuestas afuera; confía en lo que sientes aunque no logres explicarlo.

Números de la suerte: 03, 19 y 26.

Cáncer

Revisa tus círculos sociales y espacios de pertenencia.

Números de la suerte: 07, 24 y 39.

Lo que le depara la fortuna a los signos del zodíaco|Pexels: Pavel Danilyuk

Leo

El éxito profesional está tomando un rumbo más íntimo y real.

Números de la suerte: 04, 16 y 48.

Virgo

Encuentra un balance saludable entre el control y la confianza. Deja de aferrarte a sistemas rígidos y atrévete a mirar más hondo.

Números de la suerte: 02, 28 y32.

Libra

Se activan dinámicas profundas sobre el dar y el recibir. Es una jornada ideal para sanar memorias del pasado y aprender a entregarte sin miedos.

Números de la suerte: 09, 14 y 34.

Escorpio

Las relaciones personales se vuelven el espejo de tu alma. Ya no silencies tus heridas.

Números de la suerte: 07, 11 y 29.

Estos son los signos del zodíaco que tendrán buena fortuna|Pexels: armağan başaran

Sagitario

Evita sobrecargarte con responsabilidades laborales o ajenas.

Números de la suerte: 04, 28 y 41.

Capricornio

Conéctate directamente con el disfrute genuino y el juego. Permítete vivir actividades placenteras sin buscarles un propósito o justificación.

Números de la suerte: 02, 15 y 46.

Acuario

Tus cimientos familiares y tus raíces cobran gran relevancia hoy.

Números de la suerte: 05, 13 y 36.

Piscis

Tu comunicación debe nacer desde un lugar completamente honesto. Tienes el derecho de expresar lo que necesites.

Números de la suerte: 01, 18 y 45.

