Preocupa la salud de Alejandro Fernández tras viralizarse extrañas imágenes durante un concierto

La salud de Alejandro Fernández se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que se viralizaran videos de uno de sus conciertos más recientes de la gira “De Rey a Rey” en Centroamérica. A primera vista, las imágenes muestran al cantante actuando con normalidad, pero varios usuarios se percataron de que la lengua del cantante presenta una coloración amarillenta, lo que provocó todo tipo de teorías y preguntas sobre su estado de salud. Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado para rendir algún tipo de declaración sobre el tema.

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¿Qué muestran los videos que se hicieron virales?

Los videos comenzaron a circular esta misma semana en diferentes plataformas como TikTok y X. En ellos se observa a Alejandro Fernández en medio de una interpretación de uno de sus grandes éxitos frente a miles de asistentes al evento. Sin embargo, varios usuarios de redes sociales notaron algo inusual. Al parecer, su lengua presenta una coloración amarillenta completamente fuera de lo normal durante el espectáculo. Este simple detalle fue suficiente para que las imágenes acumularan miles de reproducciones y comentarios.

⚠️ IMÁGENES SENSIBLES ➖ La lengua del potrillo ALEJANDRO FERNÁNDEZ se hace viral 😳😳😳



¿QUÉ LE PASÓ? 😱👅



Las imágenes fueron grabadas esta semana durante su gira “De rey a rey” en centroamérica.



ALEJANDRO FERNÁNDEZ está listo para encabezar la ceremonia de inauguración de… pic.twitter.com/XY18OviEgO — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 31, 2026

Las redes sociales ya comenzaron a especular

Como era de esperarse, las redes sociales ya comenzaron a especular, tras la viralización de los clips, desatando teorías bastante preocupantes. Algunos usuarios de inmediato manifestaron preocupación y se preguntaron si podría tratarse de algún problema de salud. Mientras otros ponían en los comentarios que el color y aspecto de la lengua del cantante podrían relacionarse con posibles enfermedades o incluso consumo de sustancias.

Es importante señalar que actualmente no existe ninguna información oficial que confirme ninguna de las teorías hechas por los usuarios de redes. Obviamente, cabe señalar que es difícil determinar el color y la condición precisa que podría sufrir una persona con solo ver los videos.

Alejandro Fernández continúa con su agenda profesional

Pese a los rumores que empezaron a circular, todo indica que nada detendrá a Alejandro Fernández de continuar con su agenda como lo tiene planeado. De hecho, próximamente se sabe que está por encabezar, junto a otros artistas, la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México el próximo 11 de junio.