Antrax es salvado por el público en MasterChef 24/7 este domingo 31 de mayo

La noche de este domingo de eliminación de MasterChef 24/7 estuvo llena de nervios, emociones y decisiones difíciles. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Antrax logró asegurar su permanencia en la competencia al convertirse en uno de los cocineros salvados por el público este domingo 31 de mayo.

El participante apostó por una propuesta más estilizada Su creación, bautizada como "Antrax Gourmet", combinó técnicas, ingredientes y una presentación que buscó reflejar una versión más sofisticada de su estilo culinario.

Para esta prueba decisiva, Antrax preparó un pescado blanco acompañado de champiñones y espinacas, ingredientes que posteriormente envolvió en hojas de lechuga previamente blanqueadas. El resultado fue una especie de rollo inspirado visualmente en el sushi, aunque con una interpretación propia que llamó la atención desde el momento en que llegó a la mesa de evaluación.

El cocinero del Mundo MasterChef 24/7 decidió acompañar el plato con una compota elaborada a base de pera, vino tinto, miel e higos, creando un contraste que logró gustar a los chefs.

Antrax de MasterChef 24/7

Antrax fue salvado por el público este domingo 31 de mayo en MasterChef 24/7

Cuando se anunció quién sería salvado por el público, la reacción fue inmediata, pues el alivio y la emoción se hicieron evidentes, incluso cuando él mismo aclaró que previamente había pedido que no fuera salvado porque él quería ganarse su lugar gracias a su desempeño en la cocina más famosa de México.

El resultado también confirmó el apoyo que Antrax ha construido a lo largo de la temporada. Semana tras semana ha logrado generar conversación entre los seguidores del programa gracias a su personalidad, (sus fans enamoradas), su manera de enfrentar los retos y su disposición para experimentar con diferentes propuestas culinarias.