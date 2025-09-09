¡Peso Pluma hace historia en Nueva York! Lo nombran embajador de la Semana de la Moda

El cantante Peso Pluma sigue posicionando el nombre del país en alto al convertirse en el primer mexicano en ser nombrado embajador de la Semana de la Moda de Nueva York, la cual arranca el próximo jueves 11 de septiembre. El intérprete de ‘Ella baila sola’ fue catalogado por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos como ‘un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda’.

En menos de un año, Hassan Kabande, nombre verdadero de ‘La Doble P’, pasó de ser un simple asistente a un referente del evento más importante de la moda en la Gran Manzana, pues en enero del 2025 formó parte del público en el desfile de la colección otoño-invierno de Thom Browne.

A lo largo de su carrera, el cantante ha portado diversos estilos y marcas, por lo que puede ser complejo definir su guardarropa. Por ejemplo, en sus inicios se mostró disruptivo al atuendo que portan los cantantes de corridos, pues portaba un mullet, gorras, sneakers, así como playeras y short holgados. Tras el triunfo de ‘Ella baila sola’, Hassan comenzó a portar, al menos en diversas presentaciones, outfits más serios, pantalones de vestir, loafers, con colores tenues y corte eBoy.

El ‘lado oscuro’ de Peso Pluma

Pese a ser reconocido como un músico de talla internacional, ‘La Doble P’ tiene un lado que sus fans han pasado por alto. A inicios de año, en medio del conflicto armado que protagonizaron las fracciones del Cártel de Sinaloa que desató la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos, La Mayiza dio a conocer que el cantante supuestamente lava dinero de sus rivales, Los Chapitos.

A finales de 2023, la periodista Anabel Hernández reveló que Peso Pluma grabó el videoclip de ‘El Belicón’ en una de las casas de Néstor Isidro Pérez, quien es conocido como ‘El Nini’ y que figuró como jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos.

Cabe mencionar que el nombramiento de Peso Pluma como embajador de la Semana de la Moda en Nueva York se dio semanas después de que el gobierno de Estados Unidos afirmara que el Cártel de Sinaloa fue ‘decapitado’ con la declaración de culpabilidad de ‘El Mayo’ Zambada, cofundador de la organización criminal, es decir, las autoridades del país vecino han ignorado las acusaciones en contra del cantante por parte de una de las fracciones del grupo delincuencial que afirmaron haber destruido.

