Eduin Caz deja la abstinencia al alcohol.

Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, se ha vuelto el centro de atención de los medios gracias a sus excesos con la bebida y desfiguros que ha hecho arriba del escenario, situación que le ha valido recibir innumerables críticas por parte de sus fans y de algunos de sus colegas en el regional mexicano.

Hace unos días el cantante lanzó un nuevo sencillo que enloqueció a sus fans; sin embargo, también reveló que no pasa por su mejor momento de salud, sus palabras encendieron las alarmas entre sus fanáticos.

A través de sus redes sociales, Eduin Caz reveló que le ha servido el equilibrio en su vida, disfrutar de cada momento, de la fiesta, pero también controlar su manera de beber y cuidar de su salud con extenuantes rutinas de ejercicio y le recomendó a sus fans vivir su vida como quieran.

“Buen ejemplo yo no soy, yo soy una cag..., a mí me gusta ser desmadro..., pero yo equilibro mi vida, tengo un equilibrio, si ustedes lo quieren hacer, bienvenido, yo trato de impulsarlo; si quieren tomar, salir de fiesta, drogarse, hagan lo que se les pegue su chinga... gana, al cabo la vida hay una, siempre lo he dicho, disfruten su vida al máximo, pero el equilibrio es bueno.

Yo sé que me van a llamar la atención por este video, pero se los tenía que decir, hagan lo que quieran, disfruten su vida al máximo, los quiero”, dijo el líder de la agrupación de regional mexicano.

¿Eduin Caz recayó en la bebida? Cabe mencionar que, el cantante dijo que se alejaría de las bebidas alcohólicas, incluso, señaló que llevaba casi un mes sin tomar una gota de vino, algo que tranquilizó a sus fans, pero al parecer su abstinencia terminó, así lo reveló en sus redes sociales.

Crédito: Instagram/eduincaz

Una de las razones por las que Eduin decidió volver a beber fue porque su disco “Puras pa pistear” ya está en todas las plataformas digitales.

“Hoy si voy a tomar, alv, porque quiero, porque traigo un chin... de ganas y porque sí”, escribió el intérprete de “En tu perra vida”, “El tóxico” y “Ya supérame”, entre otras.