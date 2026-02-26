Poncho de Nigris denuncia amenazas de muerte y apunta a una persona de su pasado

Una vez más las redes sociales se llevan todas las miradas con una situación de la vida personal de un famoso. Fue Poncho de Nigris quien compartió un extenso comunicado en el que denuncia amenazas de muerte y apuntó a una persona de su pasado.

Poncho de Nigris solicitó protección urgente a las autoridades tras la reciente liberación de una persona vinculada a un proceso penal de su pasado. El famoso aclaró que su prioridad es la seguridad de su familia por lo que solo se referirá a estos asuntos de su vida privada a través de sus representantes legales.

¿Poncho de Nigris fue amenazado de muerte?

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Poncho de Nigris difundió un comunicado que fue rubricado a su nombre y de su familia. En el escrito, el artista hizo referencia a la liberación de una persona del Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos y afirmó que “en días recientes, yo y mi familia hemos recibido amenazas”.

“Por responsabilidad y por seguridad, hago un llamado respetuoso y firme a las autoridades competentes del Estado de Morelos y a las instancias federales que correspondan, para que se implementen medidas inmediatas de protección que salvaguarden nuestra integridad”, sentenció con preocupación Poncho de Nigris.

Alguien del pasado amenaza a Poncho de Nigris

En el escrito difundido, el artista mexicano precisó que su vida “y la de mi familia quedaron marcadas desde hace años por un proceso penal de alto impacto en el que una persona fue señalada por delitos graves”. A raíz de esa situación, Poncho de Nigris explicó que “se detonaron consecuencias familiares irreparables, incluyendo el hecho de que no pude ejercer plenamente mi paternidad y acompañamiento respecto de una hija que tuve hace muchos años”.

En este punto, Poncho de Nigris remarcó que “la liberación de esa persona y las amenazas recibidas reactivan un riesgo real”. Aunque afirmó respetar del Estado de derecho, exigió seguridad. “La protección de la vida y la integridad personal es una obligación del Estado, y solicito que se actúe con la máxima diligencia”, expresó.

Poncho de Nigris informó que sus representantes legales se encuentran documentando los hechos y que, de ser necesario, se presentarán o ampliarán las denuncias correspondientes. Al respecto, pidió “evitar especulaciones que pongan en riesgo a mi familia o vulneren el debido proceso” y confirmó que “no brindaré detalles sobre domicilios, rutinas, ubicaciones ni información que pueda exponer a terceros”.

Finalmente, Poncho de Nigris reiteró que no busca confrontación, sino busco protección. “Mi prioridad absoluta es la seguridad de mi familia”, culminó.