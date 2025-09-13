Poncho de Nigris provoca polémica con foto de Gala Montes y Adrián Marcelo creada con IA

Poncho de Nigris volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir una publicación que generó sorpresa y debate entre sus seguidores. El influencer publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, una fotografía creada con Inteligencia Artificial donde aparecían la actriz Gala Montes y el conductor Adrián Marcelo simulando ser una pareja romántica.

El post no pasó desapercibido: la imagen iba acompañada de un mensaje en tono irónico en el que Poncho preguntaba a sus seguidores quién votaba por esa relación, asegurando que se veían como una “bonita pareja”. La reacción en línea fue inmediata, con comentarios que mezclaban risas, incredulidad y críticas. Sin embargo, la publicación desapareció a los pocos minutos.

¿Qué hay detrás de la foto con IA?

La decisión de Poncho de Nigris de subir la imagen sorprendió aún más debido al historial de conflictos que ha tenido con Gala Montes desde su participación en un famoso reality. Durante el reality, ambos protagonizaron fuertes discusiones que marcaron un distanciamiento definitivo, al punto de que la actriz ha declarado públicamente que no desea tener trato alguno con él.

Por otro lado, Adrián Marcelo, conductor regiomontano, tampoco tiene una relación cercana con la actriz, lo que hizo que la publicación pareciera más una broma que un gesto amistoso. Para muchos usuarios, la foto fue interpretada como una provocación más del estilo sarcástico que caracteriza a Poncho en redes sociales.

X (Poncho de Nigris) Ésta es la polémica foto.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: algunos tomaron la publicación como un chiste inofensivo, mientras que otros criticaron al influencer por usar la imagen de terceros sin su consentimiento, aunque se tratara de un montaje con Inteligencia Artificial.

Lo cierto es que, aunque borró el post rápidamente, Poncho de Nigris consiguió nuevamente lo que muchos señalan como su objetivo: colocarse en la conversación pública y mantener su nombre entre las tendencias

