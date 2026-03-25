Poncho de Nigris EXPLOTA contra Paulo Chavira por querer pelear en Ring Royal 2027: “Ya empezaron de alucines. Nadie lo invitó"

Sin duda las peleas que se lleven a cabo en la segunda edición de Ring Royale es algo que tiene intrigados a muchos fans. Sin embargo, a través de su cuenta de X Poncho de Nigris ha respondido sobre la participación de Paulo Chavira. “Ya empezaron de alucines. Nadie lo invitó, aquí el que decide la cartelera soy yo” con lo que dejó claro que el tipster e influencer mexicano no será parte del proyecto.

¿Qué le respondió Poncho de Nigris a Paulo Chavira?

A través de redes sociales, el fundador de Ring Royale; Poncho de Nigris expresó que Paulo Chavira no formará parte de de la segunda edición del evento, esto luego de que el influencer mencionara que pelearía contra “Baby Face”. “Gracias por participar pero me parece más atractivo con doble carne. Ustedes que opinan?” fue parte del mensaje que Poncho de Nigris compartió en su cuenta de X. Ante esta respuesta Paulo Chavira comentó la publicación de Poncho con la imagen de una invitación oficial membretada por Ring Royale. Sin embargo, de Nigris no respondió.

Ya empezaron de alucines. Nadie lo invitó, aquí el que decide la cartelera soy yo. Gracias por participar pero me parece más atractivo con doble carne. Ustedes que opinan ? pic.twitter.com/Ox20sd8wfc — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 24, 2026

¿Qué respondió Paulo Chavira a Poncho de Nigris?

A través de su cuenta de X el reconocido influencer compartió un mensaje en su cuenta de X. “Si voy a pelear, en donde? No se pero voy a pelear. Aquel se enojó porque soy buen amigo. Y toda la vida prefiero esa amistad que esto” fueron palabras de su publicación, misma que fue acompañada de un video en el que el tipster menciona que aún no firmaba nada ya que es una persona muy agradecida pues mencionó que Adrian Marcelo lo ayudó mucho en sus comienzos. “Yo hasta no saber qué va a hacer Adrian, si va a pelear o no contra Poncho o si Adrian va a hacer otra cartelera o no sé que vaya a hacer Adrian Marcelo yo no voy a firmar”.

Estos comentarios sin duda han generado gran polémica y han hecho que diversos internautas emitan sus opiniones y se mantengan del lado de Poncho o de Paulo.

Gracias por sus msj.



Si voy a pelear, en donde? No se pero voy a pelear. Aquel se enojó porque soy buen amigo. Y toda la vida prefiero esa amistad que esto.



Fama ni dinero necesito. Los quiero mucho y el baby es buen tipo la vdd 🩵🩵 pic.twitter.com/DZSWbNIm13 — PauloDybola (@PauloChavira) March 24, 2026

¿Quiénes pelearán en Ring Royale 2027?

Hasta el momento se desconoce quiénes se enfrentarán en el ring de la segunda edición. Sin embargo, Poncho de Nigris ha mencionado que ya cuenta con dos peleas y aunque no dió nombres aseguró que “serán virales” lo que ha mantenido a muchos fans emocionados.