Profundo dolor: murió inesperadamente el tiktoker Steve Bridges

Una triste noticia ha enlutado al mundo de las redes sociales, luego de que se confirmara la muerte del comediante y creador de contenido, Steve Bridges.

El hombre era conocido por sus populares videos que publicaba en TikTok e Instagram. De acuerdo a lo que se sabe, Steve Bridges murió mientras estaba durmiendo.

¿Qué dijo la mujer de Steve Bridges?

Chelsey Bridges, esposa de Steve, fue quien confirmó la noticia por medio de un emotivo video en redes sociales. Allí es que reveló que el comediante perdió la vida el 15 de octubre, a los 41 años.

La noticia fue confirmada el 17 de octubre, por lo que la esposa utilizó la cuenta oficial de Bridges para que los seguidores se enteraran.

“Steve Bridges falleció pacíficamente en su sueño el 15 de octubre”, expresó visiblemente afectada.

Chelsey Bridges y Steve Bridges estuvieron casados por 16 años y tenía tres hijos. El hombre había ganado popularidad en las redes sociales, por su contenido de humor cotidiano que en su mayoría eran videos tipo POV que retrataban escenas familiares o sociales con las que muchos se sentían identificados.

En su mensaje, Chelsey recordó al hombre detrás del personaje y lo describió como el padre más atento y el mejor."El mejor esposo y el hombre más grande y dulce”, dijo entre lágrimas.

Además en el video la mujer también agradeció a los seguidores del tiktoker, por haber formado parte de su sueño."Gracias a ustedes, internet, pudo vivir su sueño de hacer reír a la gente. Y estoy muy agradecida”.

Así también es que en la publicación, Chelsey pidió respeto para el duelo de su familia, especialmente por el bienestar de sus hijos.

“Por favor, nunca lo den por sentado e intenten vivir sus sueños cada día y amen a su familia y cuídense”,finalizó diciendo la esposa del creador de contenido.

