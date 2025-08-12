Qué han dicho Lesslie Polinesia, Bryan Skabeche y Carolina Díaz sobre la polémica de “Bresslie”

Si hay una polémica en redes sociales que en los últimos días no ha dejado a nadie indiferente, es la de Lesslie Polinesia, Bryan Skabeche y Carolina Díaz.

En cuestión de una semana se hizo oficial una relación que se especuló por años, hubo “funa” masiva de 2 personas y hay una “nueva Ángela Aguilar”. Tanto Carolina Díaz como Bryan Skabeche ya salieron a defenderse, mientras Lesslie Polinesia aboga por evitar el ‘hate’.

Lo que han dicho Lesslie Polinesia, Bryan Skabeche y Carolina Díaz sobre el escándalo “Bresslie”

Hace unos días Bryan Skabeche publicó un video en su cuenta de Instagram, donde pide que se detenga el odio hacia su pareja actual, Carolina Díaz. En el clip comienza admitiendo que “hace muchos años” tuvo una relación con Lesslie Polinesia y ambos decidieron mantenerla en privado; dejó claro que todo terminó en buenos términos y mucho antes de su relación actual.

“Duele ver cómo algo tan íntimo, tan real y tan sensible es utilizado como herramienta para herir y fomentar odio”.

El influencer enfatizó que Carolina Díaz no fue la tercera en discordia. “Me duele aun más ver cómo están tratando a Caro, alguien que no tiene nada que ver con esto, ella no merece ser atacada ni juzgada ni puesta en el centro de un drama que ni siquiera es suyo”, dijo.

Por su parte, Lesslie Polinesia publicó en sus historias un mensaje ambiguo, pero que invita a dejar el odio atrás. “Siempre he sido una persona que elige el amor, mismo camino que les he enseñado. Cuiden su luz y no dejen que nada los lleve a un lugar de oscuridad”, escribió.

Por su parte, Carolina Díaz publicó un mensaje para defenderse ante las miles de críticas y burlas. “Mi relación con Bryan comenzó tiempo después de lo que hoy se está diciendo. No hubo cruces, secretos ni nada que justifique esta polémica”, escribió la influencer.

Carolina Díaz también dijo que “todo puede sacarse de contexto y, cuando eso se mezcla con odio, puede destruir”.