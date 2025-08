Lizbeth Rodríguez acusa a Carolina Díaz, “la nueva Ángela Aguilar”, de “meterse con hombres casados”

En los últimos días, la youtuber Carolina Díaz ha sido fuertemente criticada y “funada”, debido a que se le señala como una posible tercera en discordia para que terminara la relación amorosa entre Lesslie Polinesia y Bryan SKabeche.

Ahora la también influencer Lizbeth Rodríguez entró al escándalo, pues durante una transmisión en vivo opinó sobre la situación.

¿Por qué están “cancelando” a Carolina Díaz y le dicen “la nueva Ángela Aguilar?

Recordemos que los youtubers Lesslie Polinesia y Bryan SKabeche supuestamente mantuvieron una relación por cerca de una década, aunque nunca lo confirmaron. Ellos habrían terminado en 2019, mismo año en que Bryan supuestamente empezó a convivir con Carolina Díaz, influencer que comenzó su carrera con la empresa Badabun.

Usuarios de redes sociales encontraron videos en que Carolina se muestra como admiradora de la pareja conformada por Lesslie y Bryan. Eso, aunado a la fecha en que supuestamente terminó la relación, recordó a muchos el famoso mensaje de “fan de su relación” que alguna vez escribió Ángela Aguilar. Aquí puedes leer más sobre el escándalo que involucra a Carolina.

Lizbeth Rodríguez dice que Carolina Díaz se ha relacionado con quienes ya tienen relación

A Lizbeth Rodríguez, quien conoció a Carolina Díaz en su época formando parte de Badabun, le preguntaron durante una transmisión en vivo qué opinaba de la polémica. La respuesta de ella se viralizó casi inmediatamente.

“Para Caro nunca ha sido un problema tener relación con alguien que tenga relación, hijos, casado, embarazado… Porque ya lo ha hecho. Siempre lo hace. No me extraña”, dijo Lizbeth.

Estos comentarios de la influencer han sido usados como un argumento más de ataque hacia Carolina.

Cabe mencionar que Bryan SKabeche ya se pronunció sobre el tema y pidió a la gente que no atacaran a su pareja actual por “cosas que no tienen que ver con nosotros”. Lesslie y Carolina no han publicado nada al respecto, pero esta última ya limitó los comentarios de sus redes sociales.